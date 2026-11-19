Snapshot Ο 63χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του.

Οι διασώστες βρήκαν τη 61χρονη αναίσθητη και διαπίστωσαν τον θάνατό της στο διαμέρισμα τους. Snapshot powered by AI

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του ασκήθηκε σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της 61χρονης Μαρίνας, ενώ αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Ο 63χρονος έφτασε στα δικαστήρια λίγο πριν τις 19:00 και αρχικά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη, πριν παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα του διαμερίσματός τους, στην οδό Αίθρας. Το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, με αστυνομικούς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Για την 61χρονη, ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της.

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