«Φωτιά» στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Έως και τριπλάσια η χρέωση σε σχέση με τα σταθερά

Snapshot Οι τιμές των πράσινων τιμολογίων ρεύματος για τον Νοέμβριο αυξάνονται έως και 43,5%, φτάνοντας έως και 76% υψηλότερα από πέρυσι.

Η τιμή της κιλοβατώρας στα πράσινα τιμολόγια είναι έως και τριπλάσια σε σύγκριση με τα σταθερά μπλε τιμολόγια, ειδικά για καταναλώσεις πάνω από 200 kWh.

Το πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης της ΔΕΗ έχει σημαντική έκπτωση (88,27%), αλλά για κατανάλωση πάνω από 200 kWh η χρέωση αυξάνεται σημαντικά και ξεπερνά τα 28 λεπτά/kWh.

Οι λογαριασμοί σε πράσινα τιμολόγια για νοικοκυριά με κατανάλωση 400 kWh κοστίζουν από 57 έως 99 ευρώ παραπάνω από τα σταθερά, με το κόστος να είναι έως 2,2 φορές μεγαλύτερο.

Παρά τις αυξήσεις, το 51,79% των οικιακών καταναλωτών παραμένουν σε πράσινα τιμολόγια, ενώ η ΔΕΗ κατέχει το 71,34% της αγοράς χαμηλής τάσης στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη βρίσκονται οι καταναλωτές των πράσινων τιμολογίων καθώς όπως προκύπτει από τις τιμές στο ρεύμα που έχουν ανακοινωθεί η τιμή για τον Οκτώβριο κυμαίνεται έως και 76% ακριβότερα από πέρυσι (197,02 ευρώ/MWh). Μεγάλοι χαμένοι οι καταναλωτές που έχουν πράσινα τιμολόγια καθώς αυτοί θα είναι που καλούνται να καλύψουν την αύξηση του ρεύματος.

Με βάση τις τιμές που έχουν ανακοινωθεί έως και σήμερα, η πράσινη κιλοβατώρα τον Νοέμβριο θα κυμανθεί από 0, 264 έως 0, 362 ευρώ με τις αυξήσεις να φτάνουν έως και 43,5% σε έναν μήνα. Εξαίρεση αποτελεί το 1ο κλιμάκιο της ΔΕΗ.

Μεγάλοι κερδισμένοι όπως φαίνεται είναι οι καταναλωτές που έχουν σταθερά τιμολόγια (μπλε) καθώς αυτά θα προσφέρονται στα 0,130 ευρώ/ kWh

Αυξήσεις έως 76% από τους παρόχους

Η ΔΕΗ απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης στο 1ο κλιμάκιο, με έκπτωση 88,27% στη βασική τιμή. Έτσι η χρέωση για καταναλώσεις έως 200 kWh έμεινε στα 16,901 λεπτά/kWh, με εμπρόθεσμη εξόφληση και ενεργό myΔΕΗ. Η τιμή αυτή είναι ακριβότερη κατά 30% από τα 13 λεπτά του σταθερού myHome Online της ίδιας εταιρείας.

Πάνω από το όριο των 200 kWh η εικόνα αλλάζει δραματικά καθώς η έκπτωση περιορίζεται στο 23% με την κιλοβατώρα να φτάνει τα 28,444 λεπτά, ενώ χωρίς τις εκπτώσεις συνέπειας ανεβαίνει στα 30,164 λεπτά. Είναι 2,2 έως 2,3 φορές η τιμή του μπλε τιμολογίου. Επειδή η τιμή του κλιμακίου εφαρμόζεται σε όλη την κατανάλωση και όχι μόνο στις κιλοβατώρες πάνω από το όριο, ένα νοικοκυριό με 201 kWh πληρώνει για την ενέργεια 23 ευρώ περισσότερα από ένα με 200 kWh.

Οι τιμές ρεύματος έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι πάροχοι

Από τους υπόλοιπους παρόχους, μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει τα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου η Protergia, η NRG και η Volton. Οι πάροχοι αυτοί δεν έχουν κλιμακωτή τιμή αλλά ενιαία χρέωση για όλη την κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι η ακριβή κιλοβατώρα πλήττει και τα μικρά νοικοκυριά.

Protergia: το πράσινο Value Special διαμορφώνεται τον Νοέμβριο στα 26,4 λεπτά/kWh με την έκπτωση συνέπειας, από 18,4 λεπτά τον Οκτώβριο. Η αύξηση είναι 43,5% σε έναν μήνα. Χωρίς την έκπτωση η τιμή φτάνει τα 29,9 λεπτά.

NRG: το πράσινο τιμολόγιο ανεβαίνει στα 33,4 λεπτά/kWh με την έκπτωση συνέπειας, από 25,9 λεπτά τον Οκτώβριο (+29%). Χωρίς την έκπτωση η κιλοβατώρα κοστίζει 38,9 λεπτά, σχεδόν τριπλάσια από τα 13 λεπτά του σταθερού.

Volton: η τιμή φτάνει τα 36,2 λεπτά/kWh με την έκπτωση, από 27,4 λεπτά τον Οκτώβριο (+32,4%). Χωρίς την έκπτωση η κιλοβατώρα κοστίζει 37,7 λεπτά.

Σημειώνεται ότι στον λογαριασμό ρεύματος, εκτός από την κιλοβατώρα, προστίθενται το πάγιο, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ), ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, το ειδικό τέλος 5‰ και ο ΦΠΑ.

Με όλες αυτές τις χρεώσεις, οι λογαριασμοί του Νοεμβρίου στα πράσινα τιμολόγια που έχουν ανακοινωθεί διαμορφώνονται, ανάλογα με την εταιρεία, ως εξής:

150 κιλοβατώρες: από 43,58 έως 74,34 ευρώ, έναντι 37,34 ευρώ με σταθερό τιμολόγιο των 13 λεπτών.

από 43,58 έως 74,34 ευρώ, έναντι 37,34 ευρώ με σταθερό τιμολόγιο των 13 λεπτών. 200 κιλοβατώρες: από 54,76 έως 95,81 ευρώ, έναντι 46,45 ευρώ.

από 54,76 έως 95,81 ευρώ, έναντι 46,45 ευρώ. 300 κιλοβατώρες: από 107,46 έως 138,75 ευρώ, έναντι 64,65 ευρώ.

από 107,46 έως 138,75 ευρώ, έναντι 64,65 ευρώ. 400 κιλοβατώρες: από 139,94 έως 181,69 ευρώ, έναντι 82,85 ευρώ.

Ένα νοικοκυριό με 400 κιλοβατώρες, κατανάλωση συνηθισμένη τον χειμώνα με θέρμανση από κλιματιστικά, πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο από 57 έως σχεδόν 99 ευρώ τον μήνα περισσότερα από ό,τι στο σταθερό. Στην ακριβότερη περίπτωση ο λογαριασμός είναι 2,2 φορές μεγαλύτερος. Ακόμη και ένα μικρό νοικοκυριό με 150 kWh μπορεί να πληρώσει σχεδόν τον διπλάσιο λογαριασμό.

Οι υπολογισμοί αφορούν μηνιαία κατανάλωση 30 ημερών, μονοφασική παροχή, με τις εκπτώσεις συνέπειας. Δεν περιλαμβάνουν δημοτικά τέλη και ΕΡΤ.

Πάνω από τους μισούς καταναλωτές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια

Παρά, όμως, την αυξανόμενη προβολή των σταθερών προγραμμάτων, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των οικιακών καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο, οι οικιακές παροχές που βρίσκονται σε ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ανέρχονται σε 3.087.208, αντιστοιχώντας στο 51,79% της αγοράς λιανικής.

Στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια βρίσκονται 1.885.702 οικιακές παροχές, ποσοστό 31,63%, ενώ τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια συγκεντρώνουν 988.383 μετρητές ή το 16,58% της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η θέση της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά, στις παροχές χαμηλής τάσης, η εταιρεία διαθέτει περίπου 5,4 εκατομμύρια μετρητές, κατέχοντας μερίδιο 71,34%. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι στο πελατολόγιό της βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός οικιακών καταναλωτών που παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια.

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