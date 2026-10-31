Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει

Για τη φετινή περίοδο, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – To μεγάλο λάθος που μπορεί να σας κοστίσει
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  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης ανοίγει έως τις 10 Νοεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να ολοκληρώνεται έως τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Το επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με κατώτατο ποσό 130 ευρώ και ανώτατο έως 1.560 ευρώ, ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή και άλλους παράγοντες.
  • Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με συγκεκριμένα όρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό παιδιών.
  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, όπου απαιτούνται στοιχεία για το είδος θέρμανσης, την κατοικία και τον τραπεζικό λογαριασμό.
  • Λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμα και αν η αίτηση εγκριθεί.
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Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για τη φετινή περίοδο, το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 30%, με το κατώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ανώτατο επίδομα για τους περισσότερους δικαιούχους ανεβαίνει από τα 800 στα 1.040 ευρώ.

Στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσαύξηση 25%, με το επίδομα να μπορεί να φτάσει έως τα 1.300 ευρώ.

Για τους ψυχρότερους οικισμούς, με κλιματικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο του 1,2, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, τον κλιματικό συντελεστή της κύριας κατοικίας, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

  • 16.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει.
  • 24.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμο, χήρο ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια. Το δεύτερο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα μέσα θέρμανσης που περιλαμβάνονται στη λίστα και επιδοτούνται είναι τα εξής:

ΠετρέλαιοΦωτιστικό πετρέλαιοΦυσικό αέριοΥγραέριοΒιομάζα (πέλετ)ΚαυσόξυλαΚλιματιστικάΗλεκτρικά Θερμαντικά σώματα

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται ως το γινόμενο ενός βασικού ποσού αναφοράς – ενός ποσού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού – επί τον «συντελεστή τρεχουσών καιρικών συνθηκών» του οικισμού της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.

Το βασικό ποσό αναφοράς ή βάση υπολογισμού του επιδόματος θα ανέρχεται για την περίοδο 2026-2027, σε:

  • 490-494 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας,
  • 468-470 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ),
  • 455 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων,
  • 425 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου,
  • 390 ευρώ για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό αναφοράς θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αγία Παρασκευή: Από 239,40 ευρώ πέρυσι σε 311,22 ευρώ.
  • Θεσσαλονίκη: Από 298,20 ευρώ σε 387,66 ευρώ.
  • Καρπενήσι: Από 487,20 ευρώ σε 633,36 ευρώ.
  • Φλώρινα: Από 495,60 ευρώ σε 644,28 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η ενίσχυση αυξάνεται από 259,35 σε 337,15 ευρώ στην Αγία Παρασκευή από 323,05 σε 419,96 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, από 527,80 σε 686,14 ευρώ στο Καρπενήσι και από 536,90 σε 697,97 ευρώ στη Φλώρινα.

Ακόμη υψηλότερα είναι τα ποσά στα παραδείγματα ηλεκτρικής θέρμανσης, μέσω κλιματιστικών, σομπών, αερόθερμων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα, το επίδομα για κατοικία στην Αγία Παρασκευή αυξάνεται από 303,24 σε 394,21 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη από 377,72 σε 491,04 ευρώ, στο Καρπενήσι από 617,12 σε 802,26 ευρώ και στη Φλώρινα από 627,76 σε 816,09 ευρώ.

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και αφορούν τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν αποτελούν ενιαία παροχή για όλους τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές», «Δημοφιλείς Εφαρμογές» και «myΘέρμανση».

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν:

  • Το είδος θέρμανσης.
  • Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία.
  • Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.
  • Το εάν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.
  • Τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του παραχωρητή, εφόσον δεν πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.
  • Τα στοιχεία της πολυκατοικίας, στην περίπτωση που υπάρχει κοινός καυστήρας πετρελαίου.

Προσοχή στον τραπεζικό λογαριασμό

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δηλώσει στο myAADE ενεργό τραπεζικό λογαριασμό IBAN, στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς ένας λανθασμένος ή ανενεργός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να εμποδίσει την καταβολή του επιδόματος, ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση έχει εγκριθεί.

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