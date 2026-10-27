myDiesel: Πώς & από πότε θα προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο οι αγρότες - Όλη η διαδικασία

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα myDiesel για τους αγρότες, με στόχο την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας κατά την αγορά του πετρελαίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

myDiesel: Πώς & από πότε θα προμηθεύονται αφορολόγητο πετρέλαιο οι αγρότες - Όλη η διαδικασία
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  • Οι αγρότες εκδίδουν ψηφιακό κουπόνι με QR code μέσω της εφαρμογής myDiesel, το οποίο σαρώνεται από τον πρατηριούχο για την απαλλαγή φόρων και την έκδοση τιμολογίου.
  • Οι πρατηριούχοι πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του myAADE από 22 Οκτωβρίου και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους για να λάβουν αυτόματες επιστροφές ΕΦΚ και ΦΠΑ δύο φορές την εβδομάδα.
  • Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, με το ανώτατο όριο πετρελαίου να καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης.
  • Παραμένουν εκκρεμότητες με δηλώσεις ΟΣΔΕ και μισθωτήρια αγροτικών εκτάσεων, ενώ τα ελαιοτριβεία υποχρεούνται σε έκδοση δελτίου ποσοτικής παραλαβής για την καταγραφή ελαιοκάρπου.
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Από την 1η Νοεμβρίου ενεργοποιείται το myDiesel, το νέο ψηφιακό σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους αγρότες να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης χωρίς να καταβάλλουν κατά την αγορά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ που του αναλογεί. Με τη νέα διαδικασία, η φορολογική ελάφρυνση εφαρμόζεται απευθείας στο πρατήριο, χωρίς να χρειάζεται οι παραγωγοί να περιμένουν την επιστροφή των σχετικών ποσών.

Το συνολικό όφελος διαμορφώνεται σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 41 λεπτά αφορούν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα υπόλοιπα 9,84 λεπτά τον αναλογούντα ΦΠΑ. Με βάση τον συγκεκριμένο υπολογισμό, η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου αντιστοιχεί σε φορολογική ελάφρυνση ύψους 508,40 ευρώ.

Ψηφιακό κουπόνι με QR code για την αγορά πετρελαίου

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myDiesel. Ο αγρότης θα συνδέεται στην πλατφόρμα και θα εκδίδει ψηφιακό κουπόνι με μοναδικό QR code, το οποίο θα αντιστοιχεί στην ποσότητα καυσίμου που επιθυμεί να αγοράσει.

Στη συνέχεια, ο πρατηριούχος θα σαρώνει τον κωδικό, ώστε η συναλλαγή να ολοκληρώνεται με την προβλεπόμενη απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Παράλληλα, θα εκδίδεται τιμολόγιο στα στοιχεία και στο ΑΦΜ του δικαιούχου, διασφαλίζοντας την καταγραφή της αγοράς.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή, οι παραγωγοί θα μπορούν να παρακολουθούν το υπόλοιπο των λίτρων που δικαιούνται, έχοντας άμεση εικόνα της διαθέσιμης ποσότητας για τις επόμενες προμήθειές τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι πρατηριούχοι

Η εφαρμογή του νέου συστήματος προϋποθέτει και την κατάλληλη προετοιμασία των πρατηρίων καυσίμων. Η διαδικασία εγγραφής των πρατηριούχων στην ειδική πλατφόρμα του myAADE ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ελέγξουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης.

Για την απόδοση των ποσών που αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών προς τους πρατηριούχους, με τις σχετικές πληρωμές να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Ποιοι αγρότες θα έχουν πρόσβαση στο myDiesel

Δικαιούχοι του νέου συστήματος είναι οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στον αγροτικό τομέα, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Βασικές προϋποθέσεις αποτελούν η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για το τρέχον έτος και η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε για το τρέχον είτε για το προηγούμενο έτος.

Το ανώτατο δικαιούμενο όριο πετρελαίου δεν θα είναι ίδιο για όλους. Η ποσότητα θα καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των καλλιεργειών, τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και το ζωικό κεφάλαιο.

Εκκρεμότητες με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τα μισθωτήρια

Παρά την προετοιμασία για την έναρξη του myDiesel, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις δηλώσεις καλλιέργειας μέσω του ΟΣΔΕ, καθώς ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν ολοκληρωθεί παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένος.

Σε ό,τι αφορά τις μισθώσεις αγροτικών εκτάσεων, τα χειρόγραφα μισθωτήρια εξακολουθούν να γίνονται δεκτά για περιπτώσεις όπου το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα 960 ευρώ. Παράλληλα, η ηλεκτρονική σύνταξη των μισθωτηρίων δεν καθίσταται υποχρεωτική.

Τι ισχύει για τα ελαιοτριβεία και τα ψηφιακά δελτία αποστολής

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για τη μεταφορά ελαιοκάρπου προς τα ελαιοτριβεία. Οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεούνται να εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής, ώστε να καταγράφεται η ποσότητα του προϊόντος που παραλαμβάνουν.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι το ελαιοτριβείο εκδίδει το αντίστοιχο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

Με την έναρξη λειτουργίας του myDiesel, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι δικαιούχοι αγρότες προμηθεύονται καύσιμα, καθώς η φορολογική ελάφρυνση θα εφαρμόζεται κατά τη συναλλαγή. Η αξιοποίηση της νέας διαδικασίας θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από την ορθή καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από αγρότες και πρατηριούχους.

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