Πετρέλαιο: Στα 111 δολάρια το Brent - Στα 87 ευρώ το φυσικό άεριο

Ανοδική τάση στις τιμές πετρελαίου και σταθεροποίηση φυσικού αερίου εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή

Δημήτρης Δρίζος

Πετρέλαιο: Στα 111 δολάρια το Brent - Στα 87 ευρώ το φυσικό άεριο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι τιμές πετρελαίου αυξάνονται, με το Brent να φτάνει τα 111 δολάρια το βαρέλι, λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ.
  • Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη παραμένει σταθερό πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα λόγω μειωμένων αποθεμάτων και περιορισμένης προσφοράς LNG.
  • Η Σαουδική Αραβία αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 7,9% τον Αύγουστο, φτάνοντας σε επίπεδα υψηλότερα από τον Μάρτιο, ενώ η Ρωσία αναμένεται να παραδώσει ντίζελ στις ΗΠΑ.
  • Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο 74,58% της χωρητικότητας, το χαμηλότερο από το 2009 για την εποχή, προκαλώντας ανησυχίες για την επάρκεια εν όψει του χειμώνα.
  • Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιτείνει την ανάγκη διαφοροποίησης προμηθειών και ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας για την αποφυγή διαταραχών.
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αύξηση στις διεθνείς αγορές, ενώ το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται σταθεροποιητικά πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Saudi Aramco, που προκάλεσε δύο θανάτους, απασχολεί τους επενδυτές, αυξάνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η επίθεση στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ ανέδειξε την αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παραγωγή και την παροχή πετρελαίου. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, το Brent κινείται κοντά στα 111 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTI διατηρείται ελαφρώς κάτω από τα 100 δολάρια. Η αβεβαιότητα επηρεάζει τις αγορές, καθώς οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μέρους του διπλωματικού προσωπικού και των οικογενειών τους από τις πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλες επιθέσεις με drones κατά κρίσιμων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Ρωσία, θέτοντας ως στόχο τον περιορισμό της ρωσικής εξαγωγής ντίζελ, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν. Ωστόσο, η περαιτέρω αύξηση των τιμών πετρελαίου ενδέχεται να μετριαστεί από την ενίσχυση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή, καθώς αυτές πλησιάζουν τα προπολεμικά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 7,9% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο, ενώ η Ρωσία αναμένεται να παραδώσει την πρώτη παρτίδα ντίζελ στις ΗΠΑ εντός της ημέρας.

Σταθεροποίηση τιμών φυσικού αερίου

Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι τιμές φυσικού αερίου παραμένουν πάνω από τα 87 ευρώ/MWh, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η περιορισμένη προσφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή και τα μειωμένα αποθέματα ενισχύουν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι συνεχείς επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνουν την επανέναρξη των αποστολών LNG, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά περίπου 80% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές δυσκολεύονται να καλύψουν το κενό, αυξάνοντας τον κίνδυνο διατήρησης της στενότητας στην αγορά έως και το 2027.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται στο 74,58% της χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή από το 2009, δημιουργώντας ανησυχίες για την επάρκεια αποθεμάτων ασφαλείας εν όψει της χειμερινής περιόδου. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και πιθανή αναπροσαρμογή των ενεργειακών πολιτικών και στρατηγικών προμηθειών.

Η τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στα ενεργειακά προϊόντα αναδεικνύουν την ανάγκη για διαφοροποίηση προμηθειών και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε πιθανές διαταραχές.

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