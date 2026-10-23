MyDIESEL: Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγρότες από την 1η Νοεμβρίου – Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Η νέα διαδικασία έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα, στο οποίο οι αγρότες κατέβαλλαν αρχικά τον φόρο και στη συνέχεια περίμεναν την επιστροφή του από το κράτος

Δημήτρης Δρίζος

MyDIESEL: Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγρότες από την 1η Νοεμβρίου – Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Από 1η Νομβρίου 2026 οι επαγγελμαες αγρότες θα αγοράζουν πετρέλαιο κίνησης με άμεση έκπτωση50,8 λεπτών ανά λίτρο, χωρίς να χρειάζεται εκ των υστέρων επιστροφή φόρου.
  • Η ψηφιακή πλατφόρμα myDiesel της ΑΑΔΕ θα διαχειρίζεται την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ κατά την αγορά πετρελαίου.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής myDieselApp και χρήση μοναδικού κωδικού QR για την επιβεβαίωση και εφαρμογή της φορολογικής ελάφρυνσης.
  • Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες και νεοεισερχόμενοι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ και έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το τρέχον ή προηγούμενο έτος.
  • Η ποσότητα πετρελαίου που δικαιούνται υπολογίζεται βάσει καλλιεργειών, εκτάσεων και ζωικού κεφαλαίου.
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Τέλος στις καθυστερήσεις και στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο επιχειρεί να βάλει το νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο απευθείας κατά την αγορά του καυσίμου.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με άμεση έκπτωση 50,8 λεπτών ανά λίτρο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την εκ των υστέρων επιστροφή του φόρου.

Η νέα διαδικασία έρχεται να αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα, στο οποίο οι αγρότες κατέβαλλαν αρχικά τον φόρο και στη συνέχεια περίμεναν την επιστροφή του από το κράτος. Με την εφαρμογή του νέου μοντέλου, η φορολογική ελάφρυνση θα υπολογίζεται κατά τον ανεφοδιασμό, περιορίζοντας την ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες και χρονοβόρες διαδικασίες.

Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να έχει η ψηφιακή πλατφόρμα myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η διαδικασία για τους δικαιούχους. Με το νέο σύστημα, το βασικό όφελος για τους δικαιούχους είναι ότι η απαλλαγή θα εφαρμόζεται απευθείας κατά την αγορά του πετρελαίου, αντί να ακολουθείται η διαδικασία της μεταγενέστερης επιστροφής.

Έρχεται το νέο σύστημα myDIESEL για τους αγρότες

Από 1η Νοεμβρίου

  • Απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας κατά την αγορά
  • 50,84 λεπτά / λίτρο η συνολική φορολογική ελάφρυνση
  • 41 λεπτά/λίτρο από τον ΕΦΚ
  • 9,84 λεπτά/λίτρο από τον αναλογούντα ΦΠΑ
  • Για 1.000 λίτρα -> όφελος 508€

Πώς θα λειτουργεί το myDIESEL

  • Ταυτοποίηση αγρότη μέσω myDieselApp
  • Εκδίδεται μοναδικός κωδικός QR για τη συναλλαγή
  • Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό και ελέγχει ηλεκτρονικά τα διαθέσιμα λίτρα
  • Η φορολογική ελάφρυνση -> απευθείας στην πληρωμή
  • Τέλος στην αναμονή για μεταγενέστερη επιστροφή του φόρου

Ποιοι αγρότες είναι δικαιούχοι

  • Επαγγελματίες και νεοεισερχόμενοι αγρότες που πληρούν τις προϋποθέσεις
  • Απαιτείται εγγραφή στο ΜΑΑΕ για το τρέχον έτος
  • Απαραίτητη η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος
  • Η ποσότητα πετρελαίου υπολογίζεται βάσει καλλιεργειών/εκτάσεων/ζωικού κεφαλαίου
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