Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε πάλι στα 110 δολάρια - Νέα ένταση στον Περσικό - Συναγερμός για επιθέσεις

Snapshot Οι τιμές πετρελαίου ξεπέρασαν τα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και επιθέσεων της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε αεροδρόμια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ναυτικές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας αναβολή του συνεδρίου Future Investment Initiative.

Στην Αγία Πετρούπολη, πυρκαγιές ξέσπασαν σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones, ενώ οι ζημιές παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν να εντείνει τις επιθέσεις για να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή. Snapshot powered by AI

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, σημείωσαν άνοδο κατά 19 σεντς, στα 110,05 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 2,24 δολάρια, στα 103,65 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χάλιντ» στο Ριάντ, στο διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία κοντά στην Υεμένη, σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σάιμπα και σε δυνάμεις του σαουδαραβικού πολεμικού ναυτικού.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία ανέβαλε για το επόμενο έτος το επενδυτικό συνέδριο Future Investment Initiative, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί επί τέσσερις ημέρες την επόμενη εβδομάδα, λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι εναντίον του βασιλείου.

Περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, οι ένοπλοι είχαν πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χάλιντ», προκαλώντας τον θάνατο δώδεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο

Στη Μέση Ανατολή, δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση την Παρασκευή στα ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με αναφορές του βρετανικού κέντρου παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας UKMTO.

Μικρό σκάφος εκτόξευσε ρουκετοκινούμενη βομβίδα εναντίον δεξαμενόπλοιου, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, σε απόσταση 78 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Αλ Τζουμπάιλ, σύμφωνα με το UKMTO. Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το ST3, χτυπήθηκε από βλήμα αγνώστου τύπου, ανέφερε το ίδιο κέντρο.

Το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν, επιδιώκοντας να ανακόψει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από την περιοχή.

Πυρκαγιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη

Στη Ρωσία, πυρκαγιές ξέσπασαν σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Αγία Πετρούπολη, έπειτα από μαζικό κύμα ουκρανικών επιθέσεων με drones την Κυριακή, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της πόλης, Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Από τον τερματικό σταθμό εξάγονται περίπου 120.000 βαρέλια διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως, κυρίως μαζούτ, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η έκταση των ζημιών παραμένει αδιευκρίνιστη.

Η Ουκρανία είχε διακόψει για σύντομο διάστημα τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 11 Οκτωβρίου ότι το Κίεβο και η Μόσχα είχαν συμφωνήσει σε εκεχειρία.

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