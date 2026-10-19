Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Δημήτρης Δρίζος

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η πλατφόρμα αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και το 60% της ενίσχυσης θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με μέγιστο ποσό έως 1.560 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και προσαύξηση 20% ανά εξαρτώμενο παιδί.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν διάφορα καύσιμα θέρμανσης και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση με απαραίτητα στοιχεία όπως κωδικοί TAXISnet και αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τα νοικοκυριά με πετρέλαιο θέρμανσης έχουν επιπλέον μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά ανά λίτρο μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης από τα διυλιστήρια.
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Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του επιματος θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Το 60% της οικονομικής ενίσχυσης σχεδιάζεται να καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης και κλιματικοί παράγοντες

Το φετινό επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει έως τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται και από τον κλιματικό συντελεστή του οικισμού, με προσαυξήσεις που φτάνουν έως και 25% σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο, η Κοζάνη, το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και ποια είναι τα ποσά

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με την αύξηση κατά 30%, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ελάχιστο επίδομα: από 100 σε 130 ευρώ
  • Βασικό ανώτατο ποσό: από 800 σε 1.040 ευρώ
  • Ανώτατο ποσό για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες: από 1.000 σε 1.300 ευρώ
  • Ανώτατο ποσό για περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές ανάγκες: από 1.200 σε 1.560 ευρώ

Παράλληλα, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης επωφελούνται και από επιπλέον μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά ανά λίτρο, μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης από τα διυλιστήρια, ανεξάρτητα από το επίδομα.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Για τη χορήγηση του επιδόματος ισχύουν συγκεκριμένα όρια:

  • Εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους
  • Εισόδημα έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί
  • Εισόδημα έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου
  • Για επιχειρηματίες, το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

Σχετικά με την ακίνητη περιουσία, τα όρια είναι:

  • Έως 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει
  • Έως 260.000 ευρώ για έγγαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες
  • Τα παραπάνω ποσά αυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Υποβολή αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μόλις αυτή ενεργοποιηθεί. Για τη διαδικασία απαιτούνται:

  • Προσωπικοί κωδικοί TAXISnet
  • Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας
  • Στοιχεία κατοικίας, οικισμού και επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα
  • Τύπος καυσίμου ή μέσου θέρμανσης
  • ΑΦΜ ιδιοκτήτη ή παραχωρητή όπου χρειάζεται

Επιπλέον, η καταβολή του επιδόματος προϋποθέτει την ύπαρξη έγκυρου IBAN στο myAADE, όπου ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος ή συνδικαιούχος.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών με κεντρική πετρελαϊκή θέρμανση, απαιτείται συνεννόηση με τον διαχειριστή για τη σωστή καταχώριση των διαμερισμάτων και των χιλιοστών θέρμανσης.

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