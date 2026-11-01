ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα»

Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Νοέμβριο  

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΔΕΗ ανακοίνωσε νέο σταθερό «μπλε» τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τον Νοέμβριο.
  • Η εταιρεία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στα «πράσινα» τιμολόγια, με αύξηση μόλις 6,2% παρά τη 26% άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά.
  • Το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,169 ευρώ/kWh λόγω της επιδότησης 88,3% από τη ΔΕΗ.
  • Η ΔΕΗ προσφέρει ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων με σταθερές, κυμαινόμενες και δυναμικές επιλογές για διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης.
  • Η ανακοίνωση των τιμολογίων από τους υπόλοιπους προμηθευτές αναμένεται σύντομα.
Snapshot powered by AI

Νέα προσφορά για σταθερό («μπλε») τιμολόγιο στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα και απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα «πράσινα» ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ για τον Νοέμβριο.

Τα νέα τιμολόγια εφαρμόζονται σε περίοδο σημαντικής αύξησης των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας κυρίως της ανόδου του κόστους του φυσικού αερίου που ξεπέρασε στην ευρωπαϊκή αγορά τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Γεγονός που οδήγησε την τιμή χονδρικής για το ρεύμα τον Οκτώβριο στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 156,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ: «Παρά τη νέα αύξηση κατά 26% στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, η ΔΕΗ κάνει τη διαφορά και κρατάει χαμηλά την τιμή του σταθερού μπλε ΔΕΗ myHome Online στα 0,130Euro/kWh, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να κλειδώσουν μία ιδιαίτερα χαμηλή και ανταγωνιστική τιμή εν μέσω ανατιμήσεων και να αποκτήσουν απόλυτη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό τους κόστος.

Με αυτό τον τρόπο, η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. Η ΔΕΗ για το μήνα Νοέμβριο εφαρμόζει έκπτωση 88,3% στην ονομαστική τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της το οποίο διαμορφώνεται στα 0,169 Euro/kWh, από 0,15913 Euro/kWh τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση μόλις 6,2% και απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της κατά 26% αύξησης στη χονδρική.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών μπλε προϊόντων, με διαφορετικές διάρκειες και χαρακτηριστικά, ώστε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο χαρτοφυλάκιο σταθερών προϊόντων περιλαμβάνονται τα ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome EnterTwo, ΔΕΗ myHome Maxima και ΔΕΗ myHome Plan, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης και ανάγκες προγραμματισμού του ενεργειακού κόστους.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ενέργειας, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο σταθερών, κυμαινόμενων και δυναμικών προϊόντων, δίνοντας στους πελάτες της επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση».

Αναμένονται οι ανακοινώσεις των τιμολογίων από το σύνολο των προμηθευτών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:57ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Τα exit polls δείχνουν νίκη της Ιλιάνα Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και κατέληξε σε γκαράζ – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

21:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Κυριαρχική εμφάνιση και αφεντικό της Αθήνας το «τριφύλλι»! (vids)

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος Τραμπ στον Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ιταλός ποδηλάτης, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1: O Μύθου λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Χτυπήθηκε τάνκερ LNG του Κατάρ - Βίντεο

20:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026

20:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλλήνη: Συνελήφθη 27χρονος ύστερα από καταδίωξη – Οδηγούσε με 150 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε περισσότερο - Η εξήγηση Κολυδά για τις διαφορές βροχόπτωσης

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 0-1: Ο Κόντρο... υπέγραψε τη νίκη των Κρητικών

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Μήνυμα του προέδρου στους πολιτικούς αρχηγούς: «Κατεβείτε από τα δέντρα και δείτε την πραγματικότητα»

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό και απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

19:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 101-91: Θρίαμβος για τους Θεσσαλονικείς, προβληματίζουν οι Πράσινοι

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:10ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο 37χρονος πίσω από την απάτη με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος στο «Βήμα»: «Ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό» - Τι είπε για συναινέσεις 

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνουν από σήμερα νωρίτερα σταθμοί Μετρό - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και την πλάτη

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

11:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης - Ποιες ώρες ισχύουν χαμηλότερες τιμές

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πού έβρεξε περισσότερο - Η εξήγηση Κολυδά για τις διαφορές βροχόπτωσης

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Ιταλός ποδηλάτης, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό

21:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-0: Κυριαρχική εμφάνιση και αφεντικό της Αθήνας το «τριφύλλι»! (vids)

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων εν μέσω κακοκαιρίας μετά από τροχαίο στο ύψος της Βέροιας - Δείτε βίντεο

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«10 χρόνια Ιζόλδη και Σταύρος» - To μήνυμα του Σταύρου Ξαρχάκου για τα γενέθλια των διδύμων

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

21:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια για τον Νοέμβριο - Απορρόφηση αυξήσεων στα «πράσινα», νέα προσφορά στα «μπλε» 

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

«Αφήνουμε τους "καρχαρίες" και πιάνουμε τον Κωστάκη - Αν το έκανε, πολύ καλά έκανε» - Προκαλεί συγγενής του 37χρονου που κατηγορείται ότι έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ