Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε θα καταβληθεί και πώς να το υπολογίσετε

Ποια είναι η προθεσμία για την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε θα καταβληθεί και πώς να το υπολογίσετε
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  • Το Δώρο Χριστουγέννων για το 2026 πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
  • Ολόκληρο το Δώρο δικαιούνται όσοι εργάζονται συνεχώς από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν αναλογικό ποσό.
  • Το Δώρο υπολογίζεται ως 104,17% του μηνιαίου μισθού για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα, με αναλογικό υπολογισμό για μικρότερη απασχόληση.
  • Η κανονική άδεια δεν επηρεάζει το Δώρο, ενώ η ασθένεια και η πρόωρη αποχώρηση λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις συνθήκες.
  • Οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας καθυστερήσεις στην καταβολή και να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονική εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ για τον υπολογισμό του ποσού.
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Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο το δώρο Χριστουγέννων, ημερομηνία που φέτος «πέφτει» Δευτέρα. Έως τότε, λοιπόν, πρέπει να λάβουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με τον μισθό, το διάστημα απασχόλησης και τις νόμιμες κρατήσεις.

Ειδικότερα, ολόκληρο το δώρο δικαιούνται όσοι διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον εργοδότη τους από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2026. Αντίθετα, όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από τη λήξη της, λαμβάνουν το ποσό που αναλογεί στο διάστημα εργασίας τους.

Η χορήγηση του δώρου είναι υποχρεωτική για όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και από το αν εργάζονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, με προσαύξηση 4,1666% λόγω του συντελεστή αδείας.

Επομένως, οι συνολικές μικτές αποδοχές του Δώρου διαμορφώνονται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Για όσους δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το οκτάμηνο, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός. Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Στον υπολογισμό του Δώρου λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Σε αυτές είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες και νυχτερινά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η κανονική άδεια δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα στο Δώρο, καθώς συνυπολογίζεται κανονικά.

Για τις περιόδους ασθένειας ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από το αν και για πόσο διάστημα καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η πρόωρη αποχώρηση από την εργασία δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος. Όσοι παραιτηθούν ή απολυθούν πριν τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στον χρόνο διατήρησης της εργασιακής τους σχέσης.

Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν το λάβουν

Η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, ωστόσο δεν μπορούν να παραλείψουν την καταβολή του ή να την αντικαταστήσουν με παροχή σε είδος.

Εάν το ποσό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν σχετική καταγγελία.

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