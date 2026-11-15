Ρέθυμνο: Στην εντατική 72χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ - Κρίσιμη η κατάστασή του

Snapshot Ένας 72χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα με τρακτέρ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, Ρέθυμνο.

Ο ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η κατάστασή του είναι κρίσιμη και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 72χρονος στο Ρέθυμνο, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με τρακτέρ, το οποίο τον καταπλάκωσε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του goodnet.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Εκεί οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.

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