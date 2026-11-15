Ηράκλειο: 53χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη από ύψος 5 μέτρων - Μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο

Snapshot Ένας 53χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου από ύψος περίπου πέντε μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για τη διαχείριση του περιστατικού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στον χώρο της πτώσης βρέθηκαν εργαλεία, αλλά οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν άγνωστες.

Η Αστυνομία διερευνά τις αιτίες και τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, από ύψος περίπου πέντε μέτρων, έπεσε ένας 53χρονος άνδρας το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου, στην παραλιακή πλευρά της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, η οποία συνέδραμε στην επιχείρηση για την προσέγγιση και τη μεταφορά του τραυματία.

Ο 53χρονος παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Εργαλεία βρέθηκαν στο σημείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο όπου σημειώθηκε η πτώση εντοπίστηκαν εργαλεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Αστυνομία.

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