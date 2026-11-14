Αναστάτωση στον αέρα για επιβάτες με προορισμό το Ηράκλειο

Αναστάτωση επικράτησε στους επιβάτες της πτήσης 3306 από την Αθήνα προς το Ηράκλειο , το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

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