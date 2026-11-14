Αναστάτωση στον αέρα για επιβάτες με προορισμό το Ηράκλειο
Ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την προσγείωση πτήσης από την Αθήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την προσγείωση της πτήσης 3306 από την Αθήνα προς το Ηράκλειο.
- Η αναστάτωση σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».
- Οι επιβάτες της πτήσης αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των καιρικών συνθηκών.
Αναστάτωση επικράτησε στους επιβάτες της πτήσης 3306 από την Αθήνα προς το Ηράκλειο, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά
11:00 ∙ WHAT THE FACT