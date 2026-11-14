Abeille Marengo: Επιστρέφει στο Ηράκλειο για προγραμματισμένη συντήρηση

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι του Ηρακλείου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου για προγραμματισμένη συντήρηση και ανεφοδιασμό.

Το σκάφος εκτελεί βυθομετρικές μετρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου στο πλαίσιο ερευνών για ηλεκτρική διασύνδεση.

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», ενώ τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί τις κινήσεις του «Abeille Marengo» από απόσταση.

Η κατάσταση στη θαλάσσια ζώνη παραμένει ήρεμη σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η επιστροφή στο Ηράκλειο είναι προγραμματισμένη στάση και το σκάφος θα επανέλθει στη θαλάσσια περιοχή για να συνεχίσει τις έρευνες μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών. Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι του Ηρακλείου αναμένεται να επιστρέψει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», προκειμένου να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες τεχνικής συντήρησης και ανεφοδιασμού.

Η επιστροφή του εντάσσεται στον προγραμματισμό των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου.

Το γαλλικό ερευνητικό παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στην περιοχή, εκτελώντας βυθομετρικές μετρήσεις με χαμηλή ταχύτητα. Στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», ενώ τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί τις κινήσεις του από απόσταση. Η κατάσταση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, παραμένει ήρεμη.

Η παραμονή του «Abeille Marengo» στο Ηράκλειο θα διαρκέσει όσο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών και τον ανεφοδιασμό του. Αμέσως μετά, το σκάφος αναμένεται να επιστρέψει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, ώστε να συνεχίσει τις βυθομετρικές έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση.

Η επιστροφή στο Ηράκλειο αποτελεί, συνεπώς, προγραμματισμένη στάση στο πλαίσιο της ερευνητικής αποστολής και όχι οριστική αποχώρηση από την περιοχή των εργασιών.

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