Αεροχείμαρρος: Γιατί ο χειμώνας καθυστερεί να κατέβει νοτιότερα;

Snapshot Ο αεροχείμαρρος στην ανώτερη ατμόσφαιρα διατηρεί μια ομαλή δυτική ροή που εμποδίζει την εκτεταμένη είσοδο ψυχρών αερίων μαζών στη Μεσόγειο.

Η δυτική ροή ευνοεί τη μεταφορά ατλαντικών αερίων μαζών προς την Ευρώπη, χωρίς σημαντικές ψυχρές εισβολές στη χώρα μας.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο (21–22 Νοεμβρίου) αναμένονται αυλώνες που ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσκαιρη μεταβολή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ένταση και έκταση της αλλαγής, ιδιαίτερα για την Ελλάδα.

Ο χειμώνας εξαρτάται όχι μόνο από τις ψυχρές αέριες μάζες στα βόρεια, αλλά και από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επιτρέπει την κάθοδό τους νοτιότερα. Snapshot powered by AI

Παρακολουθώντας την πορεία του αεροχειμάρρου (Jet Stream), μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ο χειμώνας δεν έχει ακόμη δείξει το πιο ψυχρό του πρόσωπο στη χώρα μας.

Ο αεροχείμαρρος είναι μια ζώνη ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων σε μεγάλο ύψος, που επηρεάζει την κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων και τη γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Το τελευταίο διάστημα, η επικράτηση μιας σχετικά ομαλής δυτικής ροής ευνοεί τη μεταφορά ατλαντικών αερίων μαζών προς την Ευρώπη, χωρίς να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για εκτεταμένες ψυχρές εισβολές προς τη Μεσόγειο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο αεροχείμαρρος λειτουργεί ως μόνιμο εμπόδιο στο κρύο. Όταν η ροή του αποκτά εντονότερους κυματισμούς, σχηματίζονται αυλώνες χαμηλών γεωδυναμικών υψών που μπορούν να ευνοήσουν τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Μια πρώτη ένδειξη αλλαγής διαφαίνεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο, 21–22 Νοεμβρίου. Οι αυλώνες που προβλέπεται να κινηθούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο ενδέχεται να διαταράξουν, έστω και πρόσκαιρα, αυτή τη σχετική στασιμότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Είναι όμως ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την ένταση και την έκταση αυτής της μεταβολής, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ελλάδα. Έχουμε χρόνο να παρακολουθήσουμε τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα και να αξιολογήσουμε αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη διαταραχή ή για την αρχή μιας ουσιαστικότερης αλλαγής στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Η λαική σοφία (οι παροιμίες) μας λένε οτι το κρύο αντριεύει λίγο αργότερα . Του Αγίου Ανδρέα !

Άλλωστε, ο χειμώνας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο ψυχρές είναι οι αέριες μάζες στα βόρεια, αλλά και από το αν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ανοίξει τον δρόμο για να κινηθούν νοτιότερα.

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