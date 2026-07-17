Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση του λυκόσκυλου στον 66χρονο

«Τη στιγμή που προσπάθησα να το σώσω, γύρισε προς εμένα και άρχισε να με δαγκώνει όπου μπορούσε», περιέγραψε ο 66χρονος

Μίλτος Τσεκούρας

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση του λυκόσκυλου στον 66χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 66χρονος άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση από γερμανικό ποιμενικό στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει το μικρόσωμο σκυλάκι του.
  • Η επίθεση ξεκίνησε όταν ο μεγαλόσωμος σκύλος λύθηκε από το κολωνάκι όπου ήταν δεμένος προσωρινά και επιτέθηκε στο κατοικίδιο του 66χρονου.
  • Ο 66χρονος δέχθηκε δαγκωματιές σε πολλαπλά σημεία του σώματός του και χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
  • Η ιδιοκτήτρια του μεγάλου σκύλου, 48χρονη νοσηλεύτρια, συνελήφθη και κατηγορείται για ζωοκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ.
  • Το νε
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Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ένας 66χρονος άνδρας στα Βριλήσσια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και να χάσει τη ζωή του το κατοικίδιό του.

Ο 66χρονος περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν ένας γερμανικός ποιμενικός επιτέθηκε στο μικρόσωμο σκυλάκι του και στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του. «Εγώ το ζωάκι μου το έχασα, τη ζωή μου την έχασα. Αρκεί να ζούσε το σκυλάκι μου και δεν με ενδιέφερε. Ας μου έκανε πληγές σε όλο το σώμα, όπως μου έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφεται ο μεγαλόσωμος σκύλος να απομακρύνεται από το σημείο λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα, νωρίς το πρωί, όταν η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 06:40 το πρωί, μια 48χρονη νοσηλεύτρια είχε δέσει προσωρινά τον σκύλο της σε κολωνάκι έξω από φούρνο, προκειμένου να μπει στο κατάστημα για να ψωνίσει.

Όταν ο σκύλος είδε το μικρόσωμο κατοικίδιο του 66χρονου, ράτσας γιορκσάιρ, κατάφερε να λυθεί και κινήθηκε εναντίον του.

«Είδα έναν γερμανικό ποιμενικό, ένα τεράστιο σκυλί, να τρέχει προς το μέρος μου με την αλυσίδα να σέρνεται. Όρμηξε πάνω του, το έπιασε από τον λαιμό και το θανάτωσε επί τόπου. Τη στιγμή που προσπάθησα να το σώσω, γύρισε προς εμένα και άρχισε να με δαγκώνει όπου μπορούσε», περιέγραψε ο 66χρονος.

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Τα τραύματα στον ώμο, τους αγκώνες, τον μηρό, τα γόνατα και την πλάτη αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχθηκε ο άνδρας. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το νεκρό ζώο μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή.

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ζωοκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, οι αστυνομικοί της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.600 ευρώ για μη τήρηση των κανόνων ασφαλούς περιπάτου ζώων συντροφιάς.

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