Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντα από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

Snapshot Στα Βριλήσσια, ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άνδρα και το μικρό του σκυλί, με τραγική κατάληξη για το κατοικίδιο.

Η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου το είχε δέσει έξω από φούρνο, αλλά το ζώο κατάφερε να λυθεί και να επιτεθεί αιφνιδιαστικά.

Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έφτασαν γρήγορα στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια και να μεταφέρουν τον τραυματία.

Βίντεο ντοκουμέντα δείχνουν την επέμβαση των αρχών και την απομάκρυνση του επιθετικού σκύλου από την περιοχή. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (17/7/2026) στα Βριλήσσια, όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άνδρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση ο άνδρας τραυματίστηκε, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε στο Newsbomb τις δραματικές στιγμές, εξηγώντας πως όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί. Σύμφωνα με την ίδια, η ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου τον είχε δέσει έξω από φούρνο της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Λίγο πριν αποχωρήσει από το κατάστημα, το ζώο κατάφερε να λυθεί και όρμησε αιφνιδιαστικά στον διερχόμενο άνδρα και το μικρό σκυλί του.

«Ξαφνικά ακούσαμε φωνές και βγήκαμε έξω. Είδαμε ένα μεγάλο σκυλί να έχει πέσει πάνω σε έναν κύριο που κρατούσε το σκυλάκι του», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Όπως πρόσθεσε, η ιδιοκτήτρια έσπευσε αμέσως να συγκρατήσει το ζώο της, ωστόσο εκείνο είχε ήδη επιτεθεί τόσο στον άνδρα όσο και στο μικρό σκυλί. «Η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να το απομακρύνει, αλλά δυστυχώς το μεγάλο σκυλί είχε ήδη δαγκώσει και τους δύο. Το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Ήταν μια πολύ δύσκολη και σοκαριστική εικόνα», είπε εμφανώς συγκλονισμένη.

Στα βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb καταγράφεται η άμεση επέμβαση των αστυνομικών και των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον τραυματία, ενώ διακρίνεται και η στιγμή κατά την οποία το λυκόσκυλο απομακρύνεται από την περιοχή μετά το αιματηρό περιστατικό.