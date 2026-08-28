Πέθανε ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος σε ηλικία 103 ετών

Snapshot Ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος απεβίωσε στις 20 Αυγούστου σε ηλικία 103 ετών.

Ήταν το μακροβιότερο μέλος της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ με μακρά δημοσιογραφική πορεία από το 1958.

Υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης.

Συνεργάστηκε με σημαντικές εφημερίδες, περιοδικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ συμμετείχε ενεργά στις αγωνιστικές διεκδικήσεις της ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε σεβασμό και συλλυπητήρια για την απώλειά του. Snapshot powered by AI

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με συγκίνηση ανακοίνωσε ότι στις 20 Αυγούστου, απεβίωσε, πλήρης ημερών, ένας εκ των τελευταίων εκπροσώπων μιας σπουδαίας γενιάς δημοσιογράφων, ο βετεράνος Κυριάκος Καζάκος, σε ηλικία 103 ετών.

Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1958 από την εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και συνέχισε στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», τη «ΝΙΚΗ», τη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» αλλά και τα περιοδικά «ΦΑΝΤΑΣΙΑ», «ΕΙΚΟΝΕΣ» και «ΧΟΜΠΥ».

Υπήρξε συνεργάτης ναυτιλιακών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, ενώ απασχολήθηκε στο Β’ Πρόγραμμα της ΕΙΡ αλλά και στο ραδιόφωνο του «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Πέραν της μακράς του δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας ως ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης, ο Κυριάκος Καζάκος υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-44.

Για τη δράση του, τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης, ενώ, σε όλο τον βίο του, παρέμεινε αταλάντευτα μαχητικός, βαθιά προσηλωμένος στους κοινωνικούς αγώνες και στις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας. Ήταν παρών σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις της Ενώσεως και επί σειρά ετών εκλεγόταν ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον συνάδελφο με βαθύ σεβασμό και συλλυπείται τους οικείους του για την απώλειά τους.

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