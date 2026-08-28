Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ηλεία

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και παραμένουν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις τρία αεροσκάφη. Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων παρέχει συνδρομή με υδροφόρες.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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