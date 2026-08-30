Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για «παραισθήσεις του παιδιού»

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ιερέας και γιατρός παραπέμπεται σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ασέλγεια σε βάρος 12χρονης κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων το 2022.
  • Η ανήλικη κατήγγειλε τα περιστατικά σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές, ενώ η μητέρα της αμφισβητεί τις καταγγελίες.
  • Το δικαστικό συμβούλιο επιβεβαίωσε τις καταγγελίες της 12χρονης μέσω καταθέσεων ενώπιον παιδοψυχολόγων και απέρριψε τον ισχυρισμό περί νοητικής στέρησης της ανήλικης.
  • Ο ιερέας-γιατρός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και προσέγγισης της ανήλικης.
  • Η έφεση του κατηγορουμένου κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.
Snapshot powered by AI

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται για να δικαστεί ιερέας που είναι και γιατρό ο οποίος κατηγορείται ότι το 2022 και επί δύο μήνες ασελγούσε σε ανήλικη την οποία εξέταζε λόγω της ιατρικής του ιδιότητας.

Ο ιερέας ο οποίος ιερουργεί σε εκκλησία της Κεντρικής Μακεδονίας καταγγέλθηκε στις αρχές από εκπαιδευτικούς, τους οποίους ενημέρωσε το παιδί. Η μητέρα του παιδιού, η οποία ενημερώθηκε αμέσως από την κόρη της, δεν επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της ενδεχομένως να παρεξήγησε τη στάση του ιερέα - γιατρού.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 61χρονος ιερέας - γιατρός, η ειδικότητα του οποίου συνδέεται με ανήλικους, σύμφωνα με το βούλευμα εξέταζε τη 12χρονη από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2022. Όταν η ανήλικη παραπονέθηκε στη μητέρα της για πράξεις του κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, τότε η μητέρα αποφάσισε να σταματήσει τις επισκέψεις, χωρίς όμως να κινήσει κάποια διαδικασία σε βάρος του ιερέα - γιατρού. Αντίθετα, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, η ίδια η 12χρονη εκμυστηρεύτηκε σε εκπαιδευτικούς τα όσα έγιναν στις επισκέψεις με τον γιατρό και εκείνοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τη μητέρα και τις αρχές. Μάλιστα ύστερα από την έρευνα ο ιερέας - γιατρός κατηγορήθηκε αρχικά και για πράξεις σε βάρος του αδερφού της 12χρονης για τις οποίες απηλλάγη όμως καθώς το δικαστικό συμβούλιο δέχτηκε ότι η γενικότερη στάση του γιατρού κατά την εξέταση των δύο ανήλικων αδερφών δεν ήταν επιλήψιμη, όμως κάποιες κινήσεις του μόνον στη 12χρονη παραπέμπουν σε ασέλγεια.

Όπως αναφέρεται στο παραπεμπτικό βούλευμα οι γονείς των παιδιών είναι χωρισμένοι ενώ επισημαίνεται η στάση της μητέρας η οποία αμφισβητεί τα λεγόμενα της κόρης της υποστηρίζοντας ότι έχει παρεξηγήσει τον γιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασής της. Το δικαστικό συμβούλιο ωστόσο σημειώνει στο διατακτικό του ότι τα όσα περιγράφει το παιδί για συγκεκριμένες κινήσεις του κατηγορούμενου εκτός των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνονται από τις καταθέσεις του ίδιου ενώπιον παιδοψυχολόγων, χωρίς μάλιστα να έχει αλλάξει τη συνέχεια των περιγραφόμενων γεγονότων.

«Χαλαρή στάση»

Στην απολογία του ενώπιων των Αρχών, ο ιερέας-γιατρός ισχυρίζεται ότι η 12χρονη αντιμετωπίζει ζητήματα νοητικής στέρησης και γι’ αυτό ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο τη στάση του κατά την ιατρική εξέταση. Παράλληλα προσθέτει ότι ο ίδιος κατά τη διάρκεια των επισκέψεων των ανηλίκων διατηρεί «χαλαρή στάση» σαν τακτική, παραπέμποντας στη στάση που κράτησε και απέναντι στον αδερφό της 12χρονης. Από την άλλη όμως το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών παραθέτοντας τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου υπογραμμίζει ότι από καμία ιατρική εξέταση της ανήλικης δεν επιβεβαιώνεται ότι έχει νοητική στέρηση, όπως και ότι στον αδερφό της δεν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις παρά μόνον ακολούθησε παρόμοια τακτική στην εξέταση. «Στην ανήλικη προχώρησε σε πράξεις ασέλγειας σε αντίθεση με τον αδερφό της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ιερέας - γιατρός προσέφυγε στο Εφετείο για να προσβάλει το βούλευμα όμως η έφεση δεν έγινε δεκτή και έτσι παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και με τη σφραγίδα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για τις πράξεις της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και των γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκου. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο της ανήλικης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Πυρσός»: Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του Εμφυλίου, στις 30 Αυγούστου 1949

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο και να το ανανεώσουν

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Τα αναπάντητα ερωτήματα της μυστηριώδους κλοπής του έργου του Αντονέλο ντα Μεσίνα στη Σικελία – Πώς άρπαξαν έργα ανεκτίμητης αξίας από μουσείο, τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επικίνδυνες έξοδοι για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Άρης φιλοξενεί τον ΟΦΗ

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μέχρι τις 20 του μήνα δεν έχει μείνει τίποτα» – Η ακρίβεια «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νεκρός βρέθηκε 55χρονος Βρετανός που αναζητούνταν σε δύσβατη περιοχή

07:35ΕΛΛΑΔΑ

«Υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι σας» – Νέα τηλεφωνική απάτη με θύματα ηλικιωμένους

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Πώς μεταδίδεται και ποια μέτρα προστασίας μπορούμε να λάβουμε

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Από τα 6.200 μέτρα στα 150 χλμ./ώρα - Πώς προκλήθηκε η τεράστια καταστροφή

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατώτατος μισθός: Πάνω από τα €950 πριν από τις εκλογές - Ποιοι κερδίζουν και πόσο - Τι άλλο θα περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί με «πολλά θύματα» σε rave party

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Σε ποιους να ευχηθείτε σήμερα

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Στην τελική ευθεία η συμφωνία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τειρεσίας» για κακοπληρωτές στην ενέργεια: Θα μπλοκάρεται η μετακίνηση σε πάροχο εάν ο καταναλωτής έχει χρέη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε πανέμορφες παραλίες «μια ανάσα» από την Αθήνα για τα τελευταία μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ