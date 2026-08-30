Αίγιο: Μπήκε σε γραφείο τελετών και έφυγε με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ 

Snapshot Άγνωστος δράστης έκλεψε πάνω από 13.000 ευρώ από γραφείο τελετών στο Αίγιο.

Ο δράστης παρακολούθησε τις κινήσεις του προσωπικού και βρήκε τα κλειδιά σε εξωτερικό σημείο.

Εισήλθε στο γραφείο χωρίς παραβίαση, παίρνοντας 3.000 ευρώ σε μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη παραβίασης.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον δράστη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη κλοπή με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στο Αίγιο, με στόχο ένα γραφείο τελετών.

Ο άγνωστος δράστης φέρεται να είχε παρακολουθήσει προηγουμένως τις κινήσεις των ανθρώπων της επιχείρησης και να είχε αντιληφθεί ότι τα κλειδιά του γραφείου κρύβονταν σε εξωτερικό σημείο.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, περίμενε μέχρι να μην βρίσκεται κάποιος στον χώρο, πήρε τα κλειδιά και μπήκε κανονικά στο γραφείο, χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει πόρτα ή παράθυρο.

Από την επιχείρηση φέρεται να αφαίρεσε 3.000 ευρώ σε μετρητά και 50 συλλεκτικά νομίσματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αφήσει εμφανή ίχνη παραβίασης.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίησή του.

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