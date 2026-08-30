Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

Eίχαν συλληφθεί ξανά πριν λίγους μήνες για κλοπές σε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα στον έναν είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι

Κατερίνα Ρίστα

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο υπήκοοι Γεωργίας προσπάθησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στα Εξάρχεια παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα.
  • Οι αστυνομικοί, κατά την άφιξή τους, μπήκαν από το μπαλκόνι και ακινητοποίησαν τους δράστες με κοσμήματα και ασημικά στα χέρια.
  • Αστυνομικοί και διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμα λόγω κλειδωμένης πόρτας και απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.
  • Βρέθηκαν εργαλεία διάρρηξης στο διαμέρισμα και οι δράστες συνελήφθησαν, με τους αστυνομικούς να σχηματίζουν δικογραφία και να τους οδηγούν στη φυλακή.
  • Οι δύο συλληφθέντες είχαν προηγούμενες συλλήψεις για κλοπές σε σούπερ μάρκετ, με περιοριστικούς όρους να έχουν επιβληθεί σε έναν εξ αυτών.
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Δύο υπήκοοι Γεωργίας είχαν "βάλει στο μάτι" ένα διαμερισμα στην οδό Ερεσσου στα Εξάρχεια καθώς οι ιδιότητες του ελειπαν για διακοπές, έτσι πριν λίγες ημέρες αποφάσισαν να βάλουν μπρος στο σχέδιο τους και να το παραβιάσουν. Αρχικά προσπάθησαν να διαρρηξουν την εξώπορτα ήταν όμως αδύνατο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα.

Γείτονες τους αντιλήφθηκαν και κάλεσαν τις αρχές. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σημείο μπήκαν και εκείνοι στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα καθως δεν γνώριζαν αν υπήρχαν στο εσωτερικό ένοικοι σε κίνδυνο.

Εντόπισαν τους δράστες με τα κοσμήματα και τα ασημικά στα χέρια και τους ακινητοποίησαν, ωστόσο δεν μπορούσαν να βγουν από το διαμέρισμα καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη και οι ένοικοι ελειπαν, ετσι χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να κατεβάσουν τους διαρρήκτες και τους αστυνομικούς από το μπαλκόνι.

Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν κατσαβίδια και πένσα με τα οποια προσπάθησαν οι διαρρήκτες να ανοίξουν την εξώπορτα για να διαφύγουν.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα των Εξαρχείων όπου και συνελήφθησαν. Οι άνδρες της ασφάλειας σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία οδήγησαν τους δράστες στη δικαιοσύνη και τελικά οι διαρρήκτες πήραν το δρόμο για τη φυλακή.

Όπως προέκυψε είχαν συλληφθεί ξανά πριν λίγους μήνες για κλοπές σε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα στον έναν είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

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