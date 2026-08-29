Συμβόλαιο θανάτου για δίδυμους στην Κύπρο – Έψαχναν στο dark web για εκτελεστή

Σχέδιο για τη δολοφονία δύο δίδυμων αδελφών, οι οποίοι επρόκειτο να φτάσουν στην Κύπρο για διακοπές, φαίνεται να αποκαλύπτεται πίσω από τη σύλληψη τριών προσώπων, δύο Νορβηγών και ενός Ιρλανδού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από επιχείρηση των διωκτικών Αρχών της Δανίας, οι οποίες χρησιμοποίησαν undercover αστυνομικό ως υποτιθέμενο εκτελεστή και στη συνέχεια ενημέρωσαν την Κυπριακή Αστυνομία.

Οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, οι συλληφθέντες δεν θεωρούνται, μέχρι στιγμής, οι ηθικοί αυτουργοί της υπόθεσης, αλλά φέρονται να συνδέονται με το σχέδιο εκτέλεσης.

Αγγελία στο διαδίκτυο για «εκτελεστή»

Η υπόθεση φαίνεται ότι άρχισε από αγγελία στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας αναζητείτο εκτελεστής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αμοιβή προσφέρονταν περίπου 650.000 δανέζικες κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 87.000 ευρώ, ενώ, προσφέρονταν επίσης οπλισμός και μοτοσυκλέτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Στην αγγελία ανταποκρίθηκε υπό κάλυψη αστυνομικός της Δανίας. Μέσω διαδικτυακών επικοινωνιών, ο υποτιθέμενος εντολέας φέρεται να του έδωσε πληροφορίες για την αποστολή, ενώ, ανέφερε ότι ο στόχος ήταν δύο δίδυμοι που βρίσκονταν ή επρόκειτο να βρεθούν στην Κύπρο.

Στον υποτιθέμενο εκτελεστή αναφέρθηκε ακόμη ότι οι Αρχές θα δωροδοκούνταν, ώστε να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία στο σημείο όπου θα γινόταν η δολοφονία.

Ο φερόμενος εντολέας φρόντισε, μάλιστα, για την έκδοση εισιτηρίου για τον «εκτελεστή», με αρχικό σχεδιασμό ταξιδιού μέσω Ισπανίας και Ελλάδας και τελικό προορισμό την Κύπρο. Τελικά, εξασφαλίστηκε εισιτήριο από την Κοπεγχάγη προς τη Λάρνακα.

Η άφιξη στην Κύπρο και η επιχείρηση

Στις 24 Αυγούστου έφτασε κλιμάκιο της Αστυνομίας της Δανίας στην Κύπρο, προκειμένου να συντονίσει την επιχείρηση και να εντοπίσει τα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Ο υπό κάλυψη αστυνομικός, που εμφανιζόταν ως ο εκτελεστής, έλαβε οδηγίες μέσω της εφαρμογής Signal και μετέβη στη Λάρνακα, όπου του παραδόθηκαν 200 ευρώ. Στη συνέχεια του υποδείχθηκε να μεταβεί στην Αγία Νάπα, όπου διέμεινε σε ξενοδοχείο.

Στις 25 Αυγούστου, αφού είχε μεταφερθεί στο ξενοδοχείο, του αποστάλθηκε τοποθεσία για την παραλαβή επιπλέον χρημάτων. Στο σημείο φέρεται να είδε άτομο ντυμένο στα μαύρα και με παντόφλες να αφήνει φάκελο στον τροχό λευκού οχήματος.

Από εκείνο το σημείο και ύστερα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τέθηκαν υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές.

Το αυτοκίνητο, τα 1.000 ευρώ και η παρακολούθηση

Οι Αρχές εντόπισαν ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας από τους υπόπτους και ο οποίος φέρεται να αναζητούσε το σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί τα χρήματα.

Ο πρώτος ύποπτος περιφερόταν για αρκετή ώρα στην περιοχή, ενώ μιλούσε στο κινητό του. Ανακόπηκε για έλεγχο και έδωσε στοιχεία για τον χώρο στον οποίο διέμενε. Ακολούθησε διακριτική παρακολούθηση, η οποία επιβεβαίωσε ότι πράγματι μετέβη στο συγκεκριμένο κατάλυμα.

Ο ίδιος είχε φτάσει στην Κύπρο στις 17 Αυγούστου από την Αγγλία και αρχικά προγραμματιζόταν να αναχωρήσει στις 21 Αυγούστου. Ωστόσο, παρέμεινε στη χώρα.

Στις 24 Αυγούστου, τέθηκε υπό παρακολούθηση όχημα στην Αγία Νάπα, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα μαζί με δύο γυναίκες. Ο υπό κάλυψη αστυνομικός φέρεται να διαπίστωσε ότι τα δύο πρόσωπα ήταν οι στόχοι που είχαν περιγραφεί στις προηγούμενες επικοινωνίες.

Ακολούθησαν νέες επικοινωνίες με τον φερόμενο εντολέα και συνάντηση του υπό κάλυψη αστυνομικού με έναν από τους υπόπτους.

Στη συνέχεια, οι δύο ύποπτοι αποχώρησαν μαζί και τέθηκαν υπό παρακολούθηση. Αργότερα χωρίστηκαν. Ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να άφησε χάρτινο κουτί πίσω από παλιούς κάδους απορριμάτων και να στάθμευσε σε κοντινή απόσταση.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ο πρώτος ύποπτος, ο οποίος είχε οπτική επαφή με το σημείο. Ο υπό κάλυψη αστυνομικός παρέλαβε το κουτί και διαπίστωσε ότι περιείχε 1.000 ευρώ.

Το επόμενο βήμα: Οι γεμιστήρες

Οι επικοινωνίες μέσω Signal συνεχίστηκαν. Κατά τη διάρκεια των μηνυμάτων, αναφέρθηκε στον υπό κάλυψη αστυνομικό ότι θα του παραδίδονταν δύο γεμιστήρες.

Στις 27 Αυγούστου, οι δύο ύποπτοι μαζί με τον τρίτο μετέβησαν σε υποστατικό. Παράλληλα, ο undercover αστυνομικός επικοινωνούσε διαδικτυακά για την παραλαβή των γεμιστήρων, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα του αναφέρθηκαν, είχαν έρθει από την Τουρκία.

Την επόμενη ημέρα, ο δεύτερος ύποπτος μετέβη σε γραφείο ενοικιάσεως οχημάτων και παρέλαβε νέο αυτοκίνητο. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο δεύτερος και ο τρίτος ύποπτος διέμεναν μαζί σε κατάλυμα στη Λάρνακα.

Οι στόχοι είχαν ήδη φύγει από την Κύπρο

Παράλληλα με την επιχείρηση, οι κυπριακές Αρχές προχώρησαν σε εξετάσεις για τον εντοπισμό των δύο υποψήφιων θυμάτων.

Όπως διαπιστώθηκε, τα δύο πρόσωπα είχαν πράγματι εξασφαλίσει παρουσία στην Κύπρο, ωστόσο, είχαν ήδη αναχωρήσει από τη χώρα πριν από μερικές ημέρες. Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες, μέσω της Interpol, για τον εντοπισμό και την επικοινωνία μαζί τους.

Μέχρι στιγμής, από τα προκαταρκτικά ευρήματα, δεν προκύπτει σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο.

Οι ισχυρισμοί των υπόπτων

Μετά τις συλλήψεις, ο πρώτος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι είχε έρθει στην Κύπρο για διακοπές μαζί με δύο φίλες του, οι οποίες στη συνέχεια αναχώρησαν. Ακόμη, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον δεύτερο ύποπτο.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι βρισκόταν στο σημείο όπου είχαν δοθεί τα 200 ευρώ στον υπό κάλυψη αστυνομικό. Φέρεται, επίσης, να παραδέχτηκε ότι φωτογράφισε το σημείο με το κινητό του και απέστειλε τη φωτογραφία στο δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκε ακόμη απόδειξη αγοράς κινητού τηλεφώνου από τον πρώτο ύποπτο, μέσα στο όχημα που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι δύο.

Ο δεύτερος ύποπτος είναι γνωστός στις Αρχές της χώρας του και βαρύνεται με καταδίκες για απειλές και εκβιασμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο. Παράλληλα, φέρεται να καταζητείται για αδικήματα που αφορούν κατοχή οπλισμού και απειλές.

Η διεθνής συνεργασία απέτρεψε το «χτύπημα»

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα «χέρια» Ειδικής Ανακριτικής Ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας, η οποία συνεργάζεται με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, στις μετακινήσεις των υπόπτων, στις επικοινωνίες τους και στους χώρους στους οποίους διακινήθηκαν.

Η υπόθεση καταδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την Αστυνομία της Κύπρου.

Η εξεύρεση υποψήφιων εκτελεστών μέσω διαδικτύου αποτελεί πρακτική που, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από εγκληματικά δίκτυα του εξωτερικού, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται συχνά μέσω κρυπτονομισμάτων. Για αυτόν τον λόγο, ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές αξιοποιούν επιχειρήσεις με υπό κάλυψη αστυνομικούς, επιχειρώντας να εντοπίσουν και να ανακόψουν τέτοιες δραστηριότητες προτού τα σχέδια περάσουν από το διαδίκτυο στην πράξη.