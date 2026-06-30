Δολοφονία στα Εξάρχεια: Για δολοφονία με δόλο σε ήρεμη κατάσταση κατηγορείται ο Τούρκος

Ασκήθηκε επίσης δίωξη για διακεκριμένη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών και για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών

Άγγελος Βουράκης

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Για δολοφονία με δόλο σε ήρεμη κατάσταση κατηγορείται ο Τούρκος

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία σε βάρος του Τούρκου υπηκόου που συνελήφθη για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, στα μέσα Ιουνίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε επίσης δίωξη για διακεκριμένη οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Στις 13 Ιουνίου, ένας 25χρονος υπήκοος Τουρκίας, έπεσε νεκρός στην καρδιά των Εξαρχείων, κάτω από τον λοφο του Στρέφη, λίγα μόλις μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, από εν ψυχρώ πυροβολισμούς. Οι αρχές από την αρχή «είδαν» πίσω από το έγκλημα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ενώ ο δράστης συνελήφθη χθες, Δευτέρα.

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Ο 25χρονος Τούρκος που δολοφονήθηκε

Το θύμα είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και, παρότι είχε προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων σε Βόλο και Αθήνα, δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει ουσιαστικά τις διωκτικές αρχές.

Γνωρίζονταν δράστης και θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, δράστης και θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ήταν πρόσωπα γνωστά στους κατοίκους που μένουν κάτω από τον Λόφο του Στρέφη, κοντά στα σκάλακια της Καλλιδρομιου, σημείο όπου, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, περνούσαν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους.

Μάλιστα, περίπου στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου είχε προηγηθεί έντονος καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι η αντιπαράθεση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, χωρίς ωστόσο κανείς να φαντάζεται την τραγική κατάληξη που θα ακολουθούσε λίγες ώρες αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα πέντε φορές στο κεφάλι με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και έγιναν μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης. Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν καταθέσεις ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν των δύο ανδρών και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η δολοφονία συνδέεται με υποθέσεις ναρκωτικών και προσωπικές διαφορές που προέκυψαν από αυτές.

Όπως αποδείχθηκε με τη σύλληψη του δράστη, είχε μπει στη χώρα από τον Έβρο τρεις μέρες πριν από την εκτέλεση. Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς, τον είχαν στρατολογήσει και είχε λάβει την εντολή να βγάλει από τον χάρτη τον νεαρό που σύχναζε στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου, κάτω από τον Λόφο του Στρέφη. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του υποστήριξε ότι δεν τον γνώριζε και ότι τον είχε δει μόνο από φωτογραφίες. Για την εκτέλεση τού είχαν υποσχεθεί 18.000 ευρώ.

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