Μεσολόγγι: 15χρονος μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι

Snapshot Ένας 15χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι στο Μεσολόγγι.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 15χρονου.

Δικογραφία σχηματίστηκε επίσης κατά των γονέων του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 5/7 και οι συνθήκες διερευνώνται.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, με έναν 15χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συνομήλικό του, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Για την υπόθεση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/7) στο Μεσολόγγι. Όπως ανέφερε στις Αρχές, ο συνομήλικος κατηγορούμενος τον πλησίασε και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να τον μαχαίρωσε στο χέρι, προκαλώντας του τραυματισμό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

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