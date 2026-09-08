Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη - Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

Snapshot Μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου ξενοδοχείου, με την πτώση της να ανακόπτεται από λαμαρινοσκεπή, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά με κατάγματα στη λεκάνη και στα χέρια και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργείο.

Η 13χρονη βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο Αφγανούς, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι όταν έφτασε η αστυνομία.

Η ρεσεψιονίστ κάλεσε την αστυνομία μόλις αντιλήφθηκε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, γεγονός που προκάλεσε την προσπάθεια διαφυγής των τριών ατόμων.

Οι αρχές αναζητούν τους δύο Αφγανούς και διερευνούν πιθανή παραμέληση ανηλίκου, ενώ ενημερώθηκε και η μητέρα της κοπέλας. Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου ξενοδοχείου χθες τα ξημερώματα. Η πτώση της ανήλικης ανακόπηκε σωτήρια από μια λαμαρινοσκεπή, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Πρόκειται για μια 13χρονη που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της. Χθες τα ξημερώματα, περίπου στις 4 η ώρα, έπεσε από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου σε ξενοδοχείο. Ήταν σε ένα μέρος που ήταν αποκλεισμένο και έπρεπε να πάνε οι πυροσβέστες για να την ανασύρουν.

Η πτώση της ανακόπηκε από μια λαμαρινοσκεπή και δεν βρέθηκε στο έδαφος. Το κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά καθώς έχει υποστεί κατάγματα στη λεκάνη και στα χέρια της. Θα υποβληθεί σήμερα σε χειρουργείο. Η 13χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Μυστήριο με τους δύο Αφγανούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κοπέλα φέρεται να πήγε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με δύο άτομα αφγανικής καταγωγής. Ανέβηκαν στο δωμάτιο. Όταν η ρεσεψιονίστ κατάλαβε ότι η κοπέλα είναι ανήλικη, ανέβηκε πάνω, χτύπησε την πόρτα.

Κλήθηκε και η αστυνομία. Οι δύο Αφγανοί προσπάθησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι, ενώ στην προσπάθειά της να διαφύγει και η 13χρονη έπεσε στο κενό. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και τα 3 άτομα όπως είπαν αναστατώθηκαν και θέλησαν να φύγουν, μόλις οι αρχές άρχισαν να χτυπούν την πόρτα καθώς – όπως είπαν – τρόμαξαν λένε και θέλησαν να φύγουν από το μπαλκόνι.

Μετά από επικοινωνία του MEGA με τον αδερφό της κοπέλας, ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχε και μια ακόμα γυναίκα 35 ετών που αυτή γνώριζε τους Αφγανούς. Ωστόσο, δεν ανέβηκε στο δωμάτιο γιατί ήρθε αργότερα, είδε την αστυνομία και έφυγε.

Μετά το περιστατικό αμέσως οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμα τους Αφγανούς, αλλά αναζήτησαν και την οικογένεια. Βρήκαν τη μητέρα, την ενημέρωσαν για το περιστατικό. Είναι μαζί με το παιδί αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν αναζητηθούν ευθύνες και για παραμέληση λόγω ανηλικότητας.

Διαβάστε επίσης