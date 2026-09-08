Νέο βίντεο επικίνδυνης οδήγησης στην Κρήτη: Δίκυκλο προσπερνά πάνω σε στροφή

Snapshot Ένα βίντεο από την Κρήτη καταγράφει επικίνδυνη προσπέραση δικύκλου πάνω σε στροφή με περιορισμένη ορατότητα.

Το περιστατικό συνέβη στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας, κοντά στα Νέα Μουλιανά του νομού Λασιθίου.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα παρά τη διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή και απέφυγε με απότομο ελιγμό μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατέγραψε το βίντεο πάτησε φρένο και άφησε χώρο ώστε το δίκυκλο να ολοκληρώσει με ασφάλεια την προσπέραση.

Το βίντεο έγινε viral στη σελίδα «Όψεις του Ηρακλείου» και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά. Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει εκ νέου ένα βίντεο από την Κρήτη στο οποίο έχει καταγραφεί μία ακόμη επικίνδυνη οδική συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, πρόκειται για μία επικίνδυνη προσπέραση δικύκλου πάνω σε στροφή, σε σημείο με σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου – Σητείας, στον νομό Λασιθίου έξω από το χωριό Νέα Μουλιανά. Όπως φαίνεται στο βίντεο, οδηγός μοτοσικλέτας περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να προσπεράσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω σε στροφή, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνεται ξεκάθαρα διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή.

Ενώ η μοτοσικλέτα κινείται στο αντίθετο ρεύμα, εμφανίζεται ξαφνικά αυτοκίνητο από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο οδηγός του δικύκλου πραγματοποιεί απότομο ελιγμό και καταφέρνει να επιστρέψει στη λωρίδα του, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση κυριολεκτικά για κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η αντίδραση του οδηγού του οχήματος που κατέγραψε το βίντεο ήταν καθοριστική καθώς πάτησε φρένο αφήνοντας χώρο να ολοκληρώσει το δίκυκλο την προσπέραση και να επιστρέψει στην κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στη σελίδα του Facebook «Όψεις του Ηρακλείου» και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις χρηστών για την απερίσκεπτη οδηγική συμπεριφορά που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο

Με πληροφορίες από flashnews.gr

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