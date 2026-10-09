Διάσημος ηθοποιός θύμα άγριας ληστείας έξω από πολυτελές κατάστημα του Χόλιγουντ: Σοκαριστικά πλάνα

Οι δράστες υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού, φορώντας μάσκες τον αιφνιδίασαν, και αφού τον χτύπησαν, του πήραν το ρολόι και τον άφησαν αιμόφυρτο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Διάσημος ηθοποιός θύμα άγριας ληστείας έξω από πολυτελές κατάστημα του Χόλιγουντ: Σοκαριστικά πλάνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ηθοποιός Κίγκαν Άλεν έπεσε θύμα άγριας ληστείας με όπλο και μαχαίρι έξω από πολυτελές παντοπωλείο στο Χόλιγουντ.
  • Οι δράστες τον χτύπησαν, του αφαίρεσαν το ρολόι και τον άφησαν αιμόφυρτο, με τον Άλεν να διακομίζεται στο νοσοκομείο με πιθανή διάσειση.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι αρχές αναζητούν τους δύο άνδρες που ντύθηκαν στα μαύρα και φορούσαν μάσκες.
  • Ο Άλεν εξέφρασε κριτική για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από τις τοπικές αρχές του Λος Άντζελες και της Καλιφόρνιας.
  • Ο ηθοποιός είναι γνωστός από τους ρόλους του στις σειρές «Pretty Little Liars» και «Walker».
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Θύμα βάναυσης ληστείας έπεσε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Pretty Little Liars», Κίγκαν Άλεν, έξω από ένα πολυτελές παντοπωλείο του Χόλιγουντ, την ώρα που έβαζε τα ψώνια του στο αυτοκίνητο.

Οι δράστες υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού, φορώντας μάσκες τον αιφνιδίασαν, και αφού τον χτύπησαν, του πήραν το ρολόι και τον άφησαν αιμόφυρτο.

«Αυτοί οι δύο τύποι με χτύπησαν στο κεφάλι, με σημάδεψαν με όπλο και μαχαίρι και μετά το έσκασαν», ανέφερε ο 37χρονος Άλεν στο Instagram λίγα λεπτά μετά την επίθεση. «Φορούσαν μάσκες και μου πήραν το ρολόι. Μου πήραν το ρολόι. Γαμώτο».

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες στο TMZ, αναφέροντας ότι το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα στο Δυτικό Χόλιγουντ, όπου δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα πλησίασαν τον ηθοποιό.

Το βίντεο ασφαλείας της ληστείας κατέγραψε καρέ καρέ την επίθεση στο πάρκινγκ του καταστήματος. Ένας από τους ύποπτους ληστές χτύπησε τον Άλεν στο κεφάλι πολλές φορές με ένα όπλο, ενώ ο άλλος κρατούσε τον ηθοποιό της ταινίας «Walker» υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο Άλεν ανέφερε σε σχόλια στο Instagram ότι κατέληξε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά την επίθεση, αλλά διαβεβαίωσε ότι θα είναι «εντάξει». Πρόσθεσε ότι υποψιάζεται ότι υπέστη διάσειση, λέγοντας ότι «σίγουρα έχει διάσειση».

Ο Άλεν φαίνεται επίσης να επέκρινε τη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, σχετικά με την εγκληματικότητα στην πόλη. «Θα σας ενημερώσω σύντομα με περισσότερες λεπτομέρειες. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι κάμερες παρακολούθησης που η (Κάρεν Μπας), ο (Γκάβιν Νιούσομ) και όλοι πιστεύουν ότι θα σταματήσουν την εγκληματικότητα θα καταφέρουν να εντοπίσουν αυτούς τους πολύ επικίνδυνους εγκληματίες. Ο Θεός να σας ευλογεί», έγραψε ο Άλεν.

Οι κάμερες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν την αστυνομία να εντοπίζει υπόπτους και να εξιχνιάζει εγκλήματα.

Πρόσφατα, οι κάμερες αυτές πυροδότησαν φόβους ότι τα δεδομένα παρακολούθησης ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην ICE προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό παράνομων μεταναστών.

Ο Άλεν είναι γνωστός κυρίως για τον ρόλο του Τόμπι Κάβανο στην σειρά «Pretty Little Liars» από το 2010 έως το 2017. Αργότερα πρωταγωνίστησε ως Λίαμ Γουόκερ στο δράμα «Walker» από το 2021 έως το 2024. Πρόσφατα εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς «The Rookie».

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