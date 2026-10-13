Νότια Κορέα: Δολοφονικό αμόκ σε σούπερ μάρκετ - Ένας νεκρός από ανακοπή, 7 τραυματίες

Snapshot Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρια δεμένα και στα δύο του χέρια σε σούπερ μάρκετ στο Ίντσεον της Νότιας Κορέας.

Η επίθεση ξεκίνησε από το υπόγειο του κτηρίου και συνεχίστηκε μέχρι τον 2ο όροφο, όπου βρίσκεται το σούπερ μάρκετ Homeplus.

Ένας άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε, ενώ επτά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από πελάτες και συνελήφθη από την αστυνομία που έφτασε στο σημείο. Snapshot powered by AI

Ένα άτομο υπέστη καρδιακή ανακοπή και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε κτίριο σούπερ μάρκετ στο Ίντσεον, δυτικά της Σεούλ, στη Νότια Κορέα, την Τρίτη.

Ο ύποπτος, που πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 60, επιτέθηκε σε ανθρώπους με μαχαίρια δεμένα και στα δύο του χέρια, σε μία επίθεση που ξεκίνησε από το υπόγειο του κτηρίου μέχρι τον 2ο όροφο, όπου στεγάζεται το σούπερ μάρκετ Homeplus.

Ο άνδρας τελικά εξουδετερώθηκε από τους πελάτες και αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημεί.

Ένας άνδρας, όπως αναφέρουν τα κορεατικά μέσα, υπέστη καρδιακή ανακοπή στη θέα του όπλου και πέθανε, ενώ 7 τραυματίες από το δολοφονικό αμόκ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

인천 구월동 홈플러스서 칼부림 발생…심정지 1명·7명 부상(상보) #뉴스1 https://t.co/WpOQIvQWjl — 뉴스1 (@News1Kr) October 13, 2026

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