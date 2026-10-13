Δολοφονική μανία στη Φιλαδέλφεια: Πυροβόλησε μητέρα και αδελφή, οχυρώθηκε 12 ώρες σε λεωφορείο

Snapshot Ένας άνδρας στη Φιλαδέλφεια πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα και την αδελφή του, πριν πυρπολήσει το σπίτι τους.

Ο δράστης οχυρώθηκε για περίπου 12 ώρες σε ένα αστικό λεωφορείο, αρνούμενος να κατέβει, παρά τις διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Τελικά, ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και η αιτία της βίας παραμένει άγνωστη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Πολύωρο θρίλερ στη Φιλαδέλφεια, όταν ένας άνδρας, ο οποίος προηγουμένως είχε πυροβολήσει τη μητέρα και την αδελφή του, πυρπόλησε το σπίτι του και οχυρώθηκε για 12 ώρες σε ένα αστικό λεωφορείο, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Η συγκλονιστική μανία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν οι ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης έσπευσαν σε πυρκαγιά σε σπίτι και ανακάλυψαν τα πτώματα δύο γυναικών μέσα, ανέφερε το ABC 6 Action News.

Οι γυναίκες – που αναγνωρίστηκαν από την οικογένεια ως Sadie Turner και Gabby Turner – ανασύρθηκαν από τη φωτιά από πυροσβέστες της Φιλαδέλφειας και ανακαλύφθηκαν και οι δύο με τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, είπαν οι αστυνομικοί.

Ο υιοθετημένος γιος της Sadie και βιολογικός αδερφός της Gabby, Lonnie Turner - που επίσης αναγνωρίστηκε από συγγενείς - πιστεύεται ότι πυροβόλησε τις δύο γυναίκες, πριν του βάλει φωτιά, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μία ώρα αργότερα, οι αρχές ειδοποιήθηκαν για έναν ένοπλο άνδρα σε ένα λεωφορείο.

«Ο άνδρας είπε στον οδηγό του λεωφορείου ότι δεν κατέβαινε από το όχημα και να καλέσει την αστυνομία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αρχής Συγκοινωνιών της Νοτιοανατολικής Πενσυλβάνια, Andrew Busch, στο Philadelphia Inquirer.

«Ο άλλος επιβάτης βγήκε από το λεωφορείο χωρίς επεισόδια και ο χειριστής το έκανε επίσης αφού κάλεσε σε βοήθεια», είπε ο Busch.

A man suspected of shooting and killing two women in a Northwest Philly rowhome where a fire broke out Monday morning died by suicide after an hours-long barricade aboard a SEPTA bus, according to the Philadelphia Police Department. https://t.co/7liCAAtvzN — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026

Ο ένοπλος, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Λόνι, φέρεται να είπε στον οδηγό του λεωφορείου ότι είχε πυροβολήσει δύο άτομα νωρίτερα εκείνο το πρωί, ανέφερε το Action News.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Λόνι, οπλισμένος με ένα πιστόλι, οχυρώθηκε μέσα στο αστικό λεωφορείο, το οποίο ήταν άδειο σε εκείνο το σημείο, και αρνήθηκε να κατέβει.

Ακολούθησε σχεδόν 12ωρη διαπραγμάτευση καθώς η αστυνομία προσπάθησε να τον πείσει να κατέβει από το λεωφορείο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Λόνι τελικά αυτοπυροβολήθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δολοφόνος είχε αποφυλακιστεί λίγους μήνες νωρίτερα. Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στη βία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.