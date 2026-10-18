Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

Snapshot τήση της American επέστρεψε στο αεροδρόμιο Σεντ Λούις 15 λεπτά μετά την απογείωση λόγω προβλήματος με τον κινητήρα και ασυνήθιστης οσμής στην καμπίνα.

Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν και το αεροσκάφος έχασε ύψος προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Το πλήρωμα κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο με ασφάλεια και να εκκενώσει τους επιβάτες μέσω των φτερών.

Η American Airlines απέσυρε προσωρινά το αεροσκάφος για επιθεώρηση και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.

Επιβάτες περιέγραψαν έντονο φόβο και τραυματική εμπειρία, με κάποιους να δηλώνουν ότι διστάζουν να ξαναταξιδέψουν με αεροπλάνο. Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της American Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο μόλις 15 λεπτά μετά την απογείωσή του, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι δεν θα έβγαιναν ζωντανοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (17/10), σε πτήση που αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Λούις Λάμπερτ, στο Μιζούρι, με προορισμό την Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες επιβατών, τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει πριν ακόμη απογειωθεί το αεροσκάφος, όταν ένας έντονος, ασυνήθιστος θόρυβος προκάλεσε ανησυχία. Λίγη ώρα μετά την απογείωση, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με τους επιβάτες να περιγράφουν μια απότομη μεταβολή στην κίνηση του αεροπλάνου, την πτώση των μασκών οξυγόνου και την εμφάνιση καπνού ή ομίχλης στην καμπίνα.

«Οι μάσκες έπεσαν και το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος»

Ο Μαρκ Σπρίνγκερ, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, Τέσα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν. Όπως ανέφερε, πριν από την αναχώρηση άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο από το πίσω μέρος του αεροσκάφους, που έμοιαζε με έντονο βουητό και μεταλλικό τρίξιμο.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι υπήρχε πρόβλημα με τον κινητήρα, το οποίο δεν επέτρεπε την άμεση αναχώρηση. Έπειτα από καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, το αεροσκάφος απογειώθηκε.

Ωστόσο, περίπου 15 λεπτά αργότερα, οι επιβάτες αισθάνθηκαν κάτι που τους έκανε να πιστέψουν ότι συνέβαινε σοβαρή βλάβη.

Ο Μαρκ παρομοίασε την αίσθηση με αυτοκίνητο που φρενάρει απότομα, αναγκάζοντας τους επιβάτες του να τιναχτούν προς τα εμπρός. Λίγο αργότερα, όπως υποστήριξε, το αεροσκάφος πραγματοποίησε μια απότομη καθοδική κίνηση και οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν από την οροφή. Εκείνη τη στιγμή, ο φόβος μετατράπηκε σε πανικό.

«Έστειλα μήνυμα στα παιδιά μου ότι τα αγαπώ»

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του, Τέσα Σπρίνγκερ, η οποία πίστεψε ότι η ζωή της βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Καθώς η καμπίνα γέμιζε με μια θολή ατμόσφαιρα και το πλήρωμα έδινε οδηγίες έκτακτης ανάγκης, η γυναίκα έσπευσε να επικοινωνήσει με τα παιδιά της.

«Έχουμε πρόβλημα στο αεροπλάνο, σας αγαπώ», ήταν το μήνυμα που τους έστειλε. «Σκεφτόμουν ότι θα πεθάνουμε», περιέγραψε αργότερα, εξηγώντας πως εκείνες τις στιγμές το μυαλό της είχε στραφεί αποκλειστικά στην οικογένειά της.

Όπως ανέφερε, έκλεινε τα μάτια της και σκεφτόταν τα παιδιά της, φοβούμενη ότι θα έχαναν και τους δύο γονείς τους ταυτόχρονα.

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Η αναγκαστική προσγείωση και η εκκένωση από τα φτερά

Παρά τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν, το πλήρωμα κατάφερε να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σεντ Λούις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου περίπου στις 08:43 το πρωί, τοπική ώρα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και ακολούθησε διαδικασία εκκένωσης. Ο Μαρκ και η Τέσα Σπρίνγκερ περιέγραψαν ότι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το αεροσκάφος μέσω του φτερού, πηδώντας προς το έδαφος με τη βοήθεια άλλων επιβατών.

Παρά την αναστάτωση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο, για το ζευγάρι η εμπειρία αποδείχθηκε ιδιαίτερα τραυματική. Ο Μαρκ Σπρίνγκερ δήλωσε μετά το περιστατικό ότι δεν γνωρίζει εάν θα καταφέρει να ταξιδέψει ξανά με αεροπλάνο. Μητέρα ταξίδευε με τα δύο παιδιά της για πρώτη φοράΑνάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η Ολίβια Κλάνσι, η οποία ταξίδευε μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της.

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Για τα παιδιά, μάλιστα, ήταν η πρώτη τους αεροπορική εμπειρία. Η γυναίκα περιέγραψε πως σχεδόν αμέσως μετά την απογείωση αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όπως είπε, αισθάνθηκε πως το αεροσκάφος αντιμετώπιζε πρόβλημα με την ώθησή του και στράφηκε προς τον σύζυγό της, λέγοντάς του ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν φυσιολογικό.

Λίγο αργότερα ακολούθησε η ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου, εντείνοντας την ανησυχία.

Τι ανακοίνωσε η American Airlines

Μετά το περιστατικό, η American Airlines εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι η πτήση 5089 της American Eagle, την οποία εκτελούσε η PSA Airlines, επέστρεψε στο αεροδρόμιο Σεντ Λούις λίγο μετά την απογείωση, εξαιτίας αναφοράς για ασυνήθιστη οσμή μέσα στο αεροσκάφος.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και ότι το αεροσκάφος αποσύρθηκε προσωρινά από την υπηρεσία, προκειμένου να επιθεωρηθεί από την τεχνική ομάδα συντήρησης.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την εμπειρία τους και ευχαρίστησε τα μέλη του πληρώματος για τον επαγγελματισμό τους.Τα ακριβή αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.

Παρότι οι επιβάτες περιγράφουν ενδείξεις προβλήματος στον κινητήρα και ασυνήθιστες κινήσεις του αεροσκάφους, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο τεχνικό πόρισμα που να προσδιορίζει τη βλάβη.

Η πτήση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, όμως για αρκετούς από τους επιβάτες η εμπειρία των 15 λεπτών στον αέρα ήταν αρκετή για να μετατρέψει ένα συνηθισμένο ταξίδι σε μια από τις πιο τρομακτικές στιγμές της ζωής τους.

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