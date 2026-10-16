Καβγάς σε πτήση της Ryanair: Αρνήθηκε να κάτσει κατά την προσγείωση και ακολούθησε χάος στην καμπίνα

Snapshot Κατά την πτήση Ryanair από το Λονδίνο προς την Ίμπιζα, επιβάτης αρνήθηκε να καθίσει κατά την προσγείωση, παρά την ενεργοποίηση της ένδειξης ζώνης ασφαλείας.

Ο καυγάς που ακολούθησε προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις μεταξύ επιβατών και καθυστέρησε την προσγείωση του αεροσκάφους.

Το πλήρωμα ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας Snapshot powered by AI

Πανικός σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair με προορισμό την Ίμπιζα της Ισπανίας, αφού ξέσπασε καβγάς όταν απείθαρχος επιβάτης αγνόησε την ένδειξη για τη ζώνη ασφαλείας και αρνήθηκε να καθίσει.

Βίντεο μετά τον καυγά, δείχνει μια ομάδα επιβατών να περικυκλώνει έναν άνδρα, ενώ μια γυναίκα μέλος του πληρώματος προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Στο βίντεο, ακούγεται να φωνάζει σε έναν άνδρα, λέγοντάς του να «καθίσει».

Σύμφωνα με τον 28χρονο Χάρι Γουάτσον, ο οποίος ήταν μάρτυρας της συμπλοκής που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο νησί όταν ο άνδρας σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα, παρά το γεγονός ότι η ένδειξη για τη ζώνη ασφαλείας ήταν αναμμένη.

Ο κ. Γουάτσον περιέγραψε πώς οι επιβάτες «άρχισαν να του φωνάζουν» καθώς ο άνδρας επέστρεφε στη θέση του, με ένα άτομο να «γίνεται πολύ επιθετικό».

«Στον νεαρό δεν άρεσε αυτό, οπότε θύμωσε και έγινε βίαιος απέναντι στον άνδρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς», εξήγησε ο κ. Γουάτσον και συνέχισε: «Αυτό συνέβη πολλές φορές. Ο νεαρός άρχισε να επιτίθεται στους άλλους επιβάτες και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν. (…) Τότε σηκώθηκε ένας άλλος επιβάτης και χτύπησε τον νεαρό.»

Καθώς ο καβγάς συνεχιζόταν, οι πιλότοι δεν μπορούσαν να προετοιμαστούν για την προσγείωση, προκαλώντας καθυστέρηση: «Όλοι εκνευρίστηκαν πολύ μετά από λίγο, ειδικά επειδή το αεροπλάνο δεν μπορούσε να προσγειωθεί και έπρεπε να ξαναπετάξει», είπε ο Γουάτσον.

Μετά την προσγείωση, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα και τον συνόδευσε έξω από το αεροπλάνο.

Ένας εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Το πλήρωμα αυτής της πτήσης από το Λονδίνο Στάνστεντ προς την Ίμπιζα (5 Οκτ.) ζήτησε εκ των προτέρων την παρέμβαση της αστυνομίας, αφού ένας επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση εν πτήσει. Η αστυνομία παρέστη στο αεροσκάφος κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ίμπιζας και ο επιβάτης που προκάλεσε αναστάτωση απομακρύνθηκε».

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