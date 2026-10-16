Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τη Βαλτική - Βίντεο

Snapshot Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας.

Τα βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και ξένα μαχητικά κατά τμήματα της πτήσης που διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες.

Η Ρωσία εκτελεί αυτές τις πτήσεις περιοδικά για να διατηρεί σε ετοιμότητα τις πυρηνικές της δυνάμεις και να επιδεικνύει δύναμη.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν αποκάλυψε τον συγκεκριμένο λόγο της αποστολής. Snapshot powered by AI

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3, συνοδευόμενα από μαχητικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα δήλωση του Υπουργείου Άμυνας την Παρασκευή.

Ξένα μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν τα βομβαρδιστικά κατά τη διάρκεια τμημάτων της πτήσης, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ανέφερε το υπουργείο χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο της αποστολής.

Η Ρωσία πραγματοποιεί περιοδικά τέτοιες πτήσεις για να διατηρεί τις δυνάμεις της με πυρηνική ικανότητα σε κατάσταση ετοιμότητας και ως επίδειξη δύναμης.

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