Ο Ζελένσκι ζητάει από τους Ευρωπαίους 70 δισ. δολάρια: Βαθαίνει το ρήγμα Κιέβου - Ουάσιγκτον

Snapshot Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον 70 δισεκατομμύρια ευρώ για άμυνα, όπλα και ανθεκτικότητα ενόψει του πέμπτου χειμώνα του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός και χαρακτήρισε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «παρωδία».

Υπάρχει ένταση και ρήγμα μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που κατακρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Οι ηγέτες της ΕΕ επικρίνουν τη συμφωνία των ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διαφωνίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για τη στάση των ΗΠΑ και δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί συμφωνίες που ευνοούν τη Ρωσία, όπως η συμφωνία για το ντίζελ. Snapshot powered by AI

Επικριτικός εμφανίστηκε την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, για τη συμφωνία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για το ντίζελ και χαιρέτισε την προοπτική οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Μόσχας «παρωδία» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι έφτασε στη σύνοδο κορυφής συνοδευόμενος από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ευχαρίστησε τους «πραγματικούς ηγέτες» στην Ευρώπη που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Φυσικά υποστηρίξαμε την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός του προέδρου Τραμπ, αλλά είδαμε ότι η Ρωσία δεν τη σεβάστηκε ούτε ένα λεπτό», είπε η φον ντερ Λάιεν στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις στη Ρωσία «[έπρεπε] να αυξηθούν».

Η ατζέντα της συνόδου κορυφής επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και στη βοήθεια της να περάσει έναν ακόμη κρύο χειμώνα - τον πέμπτο από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση με τη Ρωσία, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η Ρωσία προσπαθεί τα πάντα για να καταστρέψει τις υποδομές ενέργειας και νερού», είπε η φον ντερ Λάιεν στον Ζελένσκι, «αλλά στεκόμαστε στο πλευρό σας, σας υποστηρίζουμε όπως κάναμε τους άλλους χειμώνες».

Ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος «όσο το δυνατόν γρηγορότερα», αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν δείχνει σημάδια ότι θέλει το ίδιο πράγμα.

«Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα. Ένα χειμερινό πακέτο δεν είναι μόνο ενέργεια, είναι επίσης άμυνα και χρηματοδότηση», είπε.

«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος. Και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από εσάς – για την άμυνα, για τα όπλα και για την ανθεκτικότητά μας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του προς τους ηγέτες της ΕΕ, την οποία αργότερα δημοσίευσε στο X.

«Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να βρείτε αυτή τη στήριξη. Θα μας βοηθήσει να συγκρατήσουμε τη Ρωσία».

The war will cost 155 billion euros next year. And we need at least 70 billion euros more from you – for defense, for weapons, and for our resilience. This is a realistic amount. And I ask you to find this support. It will help us hold Russia back. There are some very simple facts. We stop most Russian assaults on the front line thanks to drones. We cut Russian supply lines with these technologies. And our drones are helping to weaken Russia’s economy. Right now, we could produce two or three times more drones – depending on the type. But we simply don’t have enough money for that. It’s true. Just imagine if we could put two or three times more pressure on Russia than we do today. From an address to the participants of the European Council meeting. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ επέκριναν τη συμφωνία των ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού ντίζελ, ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν λύση για τις τιμές της ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη μετά τον πόλεμο στο Ιράν, γεγονός που ανέδειξε τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών ήδη από την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής την Πέμπτη.

Βαθαίνει το ρήγμα

Παράλληλα, βαθαίνει και το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, μετά και τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε «ντροπή» τις ουκρανικές επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων. «Το μόνο που κάνει είναι να ανεβάζει την παγκόσμια τιμή του πετρελαίου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Newsmax.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί τη συμφωνία ντίζελ γιατί μπορεί να ακολουθηθεί από συμφωνία για το φυσικό αέριο. «Αν δεν αντισταθώ σε αυτό... ποιος άλλος θα το κάνει αυτό;» είπε στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, έληξε με 15 δευτερόλεπτα σιγής, όταν ο Ζελένσκι ρωτήθηκε από το Sky News εάν ένιωθε ότι ο Τραμπ τον χρησιμοποιούσε ως αποδιοπομπαίο τράγο για τα δικά του πολιτικά προβλήματα.

Μετά από μια μακρά σιωπή, ο Ζελένσκι ξέσπασε σε ένα χαμόγελο, προκαλώντας γέλια στους δημοσιογράφους στην αίθουσα. «Αυτή είναι η απάντησή μου», είπε.

Zelensky responded with a smile when a Sky News journalist asked whether Trump was trying to make him a “scapegoat” for his own problems, including low ratings, high diesel prices and the course of the war in the Middle East. The Ukrainian president initially remained silent, then smiled and replied: “That is my answer.” #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

Διαβάστε επίσης