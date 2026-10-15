CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

Η έλλειψη παρατηρείται παγκοσμίως, με τις χώρες είτε να εξαντλούν τα αποθέματά τους

Μάνος Χατζηγιάννης

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, με αποτέλεσμα πολλές βαλλιστικές επιθέσεις να μην αναχαιτίζονται.
  • Η έλλειψη πυραύλων Patriot παρατηρείται παγκοσμίως, καθώς πολλές χώρες έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους ή προσπαθούν να ενισχύσουν τα αμυντικά τους συστήματα.
  • Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να υποστηρίξει την Ουκρανία ή να διασφαλίσει τη δική της άμυνα, ενώ μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.
  • Η απόφαση των ΗΠΑ να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία να παράγει εγχωρίως πυραύλους Patriot έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και ανησυχία.
  • Ο ουκρανικός στρατός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά συστήματα όπως το Starlink για επικοινωνίες και άμυνα.
Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

«Σχεδόν όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στην τελευταία επίθεση δεν αναχαιτίστηκαν λόγω έλλειψης πυραύλων αναχαίτισης», είπε.

Σύμφωνα με το κανάλι, και άλλες χώρες έχουν επίσης ξεμείνει από πυραύλους Patriot. Η έλλειψη παρατηρείται παγκοσμίως, με τις χώρες είτε να εξαντλούν τα αποθέματά τους είτε να επιδιώκουν να ενισχύσουν τα δικά τους αμυντικά συστήματα.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χορηγούσε στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην εγχώρια αγορά. Σύντομα άλλαξε γνώμη. Τον Αύγουστο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι η Ουκρανία διέθετε μόνο το ένα δέκατο του απαιτούμενου αριθμού αυτών των πυραύλων.

Ευρώπη - Ουκρανία

Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς πόρους ούτε για να υποστηρίξει την Ουκρανία ούτε για να διασφαλίσει την άμυνά της.

Αυτό δήλωσε, από την άλλη πλευρά, ο Αυστριακός στρατιωτικός ειδικός Μάρκους Ράισνερ σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ουσιαστικά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα, αλλά ο Τραμπ έχει τώρα «άλλα σχέδια».

Ο Ράισνερ εξήγησε ότι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους είναι ο αμερικανικός πύραυλος Patriot και ότι η Ευρώπη έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος που δεν ανέπτυξε τα δικά της ισοδύναμα αυτών των όπλων.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι ο ουκρανικός στρατός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Starlink, επίσης ένα αμερικανικό σύστημα επικοινωνιών.

Συνεπώς, ο ειδικός πιστεύει ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να βοηθήσουν την Ουκρανία, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες αρέσει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, προκαλούν στον Ράισνερ «σοβαρή ανησυχία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:16ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η στιγμή της έκρηξης σε χρωματοπωλείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς - Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσπάθησε να φύγει χωρίς έναν τροχό

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση ορίζει μια ποσόστωση 72 λύκων προς θανάτωση για το 2027

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

20:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το σύστημα αεράμυνας Patriot

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Μικρά, τραχιά εξογκώματα στα μπράτσα: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα

19:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης: Τι αλλάζει φέτος για την επιδότηση μετακόμισης με 10.000€

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο οι τραυματίες

19:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής»

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Προβάδισμα ΝΔ με 13,2 μονάδες από την ΕΛΑΣ και Βουλή 9 κομμάτων - Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πιο αποτελεσματικά

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Η κατάσταση των τραυματιών

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πανικός με φορτηγό που λύθηκε το χειρόφρενο - Από τύχη γλύτωσε γυναίκα

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αποκλεισμένοι 250 άνθρωποι στην παραλία «Άντονι Κουίν» μετά από πτώση βράχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πότε έρχονται μπόρες, σε ποιες περιοχές- Δύο σενάρια για την επόμενη εβδομάδα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος έπειτα από πτώση

16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται μίνι κακοκαιρία, με πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στρατιώτης υπέστη ανακοπή ενώ καθάριζε - Διασωληνωμένος σε νοσοκομείο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

20:20ΚΟΣΜΟΣ

«Φλέγονται» τα Τίρανα: Τρίτη ημέρα συγκρούσεων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Πέτρες, φωτιές και δακρυγόνα - 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικοί

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 23χρονος έπεσε από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

18:38LIFESTYLE

Η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά τη Μπέτυ Βαλάση: Η άγνωστη ιστορία με τον Τίτο Βανδή και η βραδιά που θα θυμάται για πάντα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου – Εκτιμάται ότι ήταν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Αιφνίδιος θάνατος για 40χρονη bodybuilder δύο εβδομάδες μετά τη διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ