Snapshot Η Ουκρανία έχει εξαντλήσει τους πυραύλους για το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, με αποτέλεσμα πολλές βαλλιστικές επιθέσεις να μην αναχαιτίζονται.

Η έλλειψη πυραύλων Patriot παρατηρείται παγκοσμίως, καθώς πολλές χώρες έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους ή προσπαθούν να ενισχύσουν τα αμυντικά τους συστήματα.

Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για να υποστηρίξει την Ουκρανία ή να διασφαλίσει τη δική της άμυνα, ενώ μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.

Η απόφαση των ΗΠΑ να μην επιτρέψουν στην Ουκρανία να παράγει εγχωρίως πυραύλους Patriot έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και ανησυχία.

Ο ουκρανικός στρατός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά συστήματα όπως το Starlink για επικοινωνίες και άμυνα. Snapshot powered by AI

Η Ουκρανία έχει ξεμείνει από πυραύλους για το αμερικανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

«Σχεδόν όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στην τελευταία επίθεση δεν αναχαιτίστηκαν λόγω έλλειψης πυραύλων αναχαίτισης», είπε.

Σύμφωνα με το κανάλι, και άλλες χώρες έχουν επίσης ξεμείνει από πυραύλους Patriot. Η έλλειψη παρατηρείται παγκοσμίως, με τις χώρες είτε να εξαντλούν τα αποθέματά τους είτε να επιδιώκουν να ενισχύσουν τα δικά τους αμυντικά συστήματα.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα χορηγούσε στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot στην εγχώρια αγορά. Σύντομα άλλαξε γνώμη. Τον Αύγουστο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι η Ουκρανία διέθετε μόνο το ένα δέκατο του απαιτούμενου αριθμού αυτών των πυραύλων.

Ευρώπη - Ουκρανία

Η Ευρώπη δεν διαθέτει επαρκείς πόρους ούτε για να υποστηρίξει την Ουκρανία ούτε για να διασφαλίσει την άμυνά της.

Αυτό δήλωσε, από την άλλη πλευρά, ο Αυστριακός στρατιωτικός ειδικός Μάρκους Ράισνερ σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ουσιαστικά μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα, αλλά ο Τραμπ έχει τώρα «άλλα σχέδια».

Ο Ράισνερ εξήγησε ότι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους είναι ο αμερικανικός πύραυλος Patriot και ότι η Ευρώπη έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος που δεν ανέπτυξε τα δικά της ισοδύναμα αυτών των όπλων.

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι ο ουκρανικός στρατός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Starlink, επίσης ένα αμερικανικό σύστημα επικοινωνιών.

Συνεπώς, ο ειδικός πιστεύει ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να βοηθήσουν την Ουκρανία, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες αρέσει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, προκαλούν στον Ράισνερ «σοβαρή ανησυχία».

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