Ρωσία: Το πρώτο 24ωρο χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απέφυγε τις ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές στις 13 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Ουάσιγκτον συνδέει τις εξελίξεις με τις τιμές του ντίζελ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ρωσία: Το πρώτο 24ωρο χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία
NEWSBOMB
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  • Για πρώτη φορά μετά από μήνες, η Ρωσία δεν επιτέθηκε σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές στις 13 Οκτωβρίου 2026, εστιάζοντας σε συγκοινωνιακούς στόχους.
  • Η άτυπη ενεργειακή εκεχειρία συνδέεται με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και την άρση αμερικανικών κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.
  • Η Ουκρανία ανέστειλε προσωρινά τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ η Μόσχα συνέχισε να στοχεύει κρίσιμες υποδομές.
  • Παρά την απουσία επιθέσεων σε ενεργειακά δίκτυα, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, με θύματα και υλικές ζημιές.
  • Υπήρξαν προβλήματα στην έγκαιρη προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, ενώ η ροή στρατιωτικών πληροφοριών από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία συνεχίζεται κανονικά.
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Για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο σαββατοκύριακο σχετικά με μια άτυπη ενεργειακή εκεχειρία, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν συμπεριέλαβαν ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στο καθημερινό «ποινολόγιο» των νυχτερινών επιδρομών τους.

Αντίθετα, η ρωσική πολεμική μηχανή στράφηκε με σφοδρότητα ενάντια σε συγκοινωνιακούς κόμβους και δίκτυα μεταφορών, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στην επίσημη πρωινή ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας έλειπε οποιαδήποτε αναφορά σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ρωτήθηκε ευθέως για το αν ισχύει η ενεργειακή εκεχειρία, περιορίστηκε στη λακωνική επισήμανση ότι οι επαφές συνεχίζονται, αποφεύγοντας κάθε ουσιαστική λεπτομέρεια. Πάντως, οι κίνδυνοι παραμένουν ορατοί, καθώς ένας πύραυλος κατέπεσε σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από εργοστάσιο που τροφοδοτεί με θέρμανση το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης Λβιβ στα δυτικά.

Το παρασκήνιο με το ντίζελ και οι αμερικανικές πιέσεις

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου την Κυριακή δεν ήρθε στο κενό. Είχε προηγηθεί μόλις δύο ημέρες νωρίτερα η δήλωσή του για άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, με σκοπό να διοχετευθούν περίπου δύο εκατομμύρια μετρικοί τόνοι στην παγκόσμια αγορά και να συγκρατηθούν οι εγχώριες τιμές καυσίμων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από το Reuters και διεθνή πρακτορεία, αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν το Κίεβο με διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών και πάγωμα των παραδόσεων οπλικών συστημάτων, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν σταματήσουν τα χτυπήματα στα ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια για δύο ημέρες από την ημέρα της ανακοίνωσης, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι η Μόσχα συνέχισε να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές, καταγράφοντας πλήγματα σε έξι ενεργειακές μονάδες μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αν η Ρωσία αρνηθεί να τηρήσει στην πράξη αυτή τη συμφωνία ενόψει του χειμώνα, τα ουκρανικά αντίποινα θα είναι άμεσα.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, το ζήτημα συνδέεται στενά με την εσωτερική πολιτική σκηνή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος αποδίδει την άνοδο του κόστους των καυσίμων στις επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών μονάδων, αναζητώντας διέξοδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Πολλοί οικονομικοί και στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν πάντως ότι η πραγματική αιτία των διεθνών πιέσεων στις τιμές εντοπίζεται στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

Νέα θύματα και προβλήματα στην προειδοποίηση επιθέσεων

Την ίδια ώρα, η απουσία χτυπημάτων στις μονάδες ηλεκτρισμού δεν σήμαινε ανάπαυλα για τους Ουκρανούς πολίτες. Στο Χάρκοβο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον έντεκα τραυματίστηκαν όταν πύραυλος ισοπέδωσε τμήμα πολυκατοικίας. Σε ολόκληρη την επικράτεια οι τραυματίες ξεπέρασαν τους δέκα, ενώ ζημιές υπέστησαν ένα νοσοκομείο στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, ένας εμπορευματικός σταθμός στο Μικολάιφ και γραμμές μεταφορών στο Ντνιπροπετροφσκ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, από τα 108 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα 88 καταρρίφθηκαν, όμως καταγράφηκαν καταστροφές σε 17 διαφορετικά σημεία.

Στο Κίεβο προκλήθηκε έντονη αναστάτωση όταν εκτοξεύθηκαν έξι βαλλιστικοί πύραυλοι χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενεργοποίηση των σειρήνων, με τη στρατιωτική διοίκηση να διερευνά γιατί δεν λειτούργησε ο έγκαιρος εντοπισμός. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται κατά κανόνα στα συστήματα παρακολούθησης που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι η ροή στρατιωτικών πληροφοριών από την Ουάσιγκτον συνεχίζεται κανονικά, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η πίεση για παύση των επιθέσεων στα διυλιστήρια μαρτυρά τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ουκρανική πλευρά. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό αν η προσωρινή αυτή αναστολή των ρωσικών επιθέσεων σε υποσταθμούς συνιστά σκόπιμη εφαρμογή της πρωτοβουλίας για ενεργειακή εκεχειρία ή μια συγκυριακή επιλογή στόχων στο μέτωπο.

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