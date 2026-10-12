Διοικητής του ΝΑΤΟ σε Ρωσία: «Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν δεχτούμε επίθεση, θα πολεμήσουμε»

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ θα προειδοποιήσει τη Ρωσία για τη δυνατότητα αντεπίθεσης της Συμμαχίας 

Δημήτρης Μάνωλης

Διοικητής του ΝΑΤΟ σε Ρωσία: «Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν δεχτούμε επίθεση, θα πολεμήσουμε»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, προειδοποίησε τη Ρωσία για την ικανότητα αντεπίθεσης της Συμμαχίας.
  • Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστεί ενεργά τα μέλη του σε περίπτωση επίθεσης.
  • Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι η αμυντική φύση του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία.
  • Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός συμμάχου της Συμμαχίας θα καταστεί μάταιη και θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα.
Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε απερίφραστα τη Ρωσία τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του θα κατέστρεφαν «οτιδήποτε και τα πάντα» εμπλέκονται σε μια επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν «αρκετά ανόητη» ώστε να επιτεθεί σε έδαφος της Συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει πόλεμο με κανέναν. Αλλά ας μην εκλάβει κανείς ότι το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία είναι αδυναμία. Αν κάποιος είναι αρκετά τρελός ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Με λίγα λόγια, θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός από τους συμμάχους μας θα είναι εντελώς μάταιη» δήλωσε ο Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Παρουσιάζοντας τη «θεωρία της νίκης» του σε διάσκεψη ασφαλείας στη Βαρσοβία, ο Αμερικανός πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Ωστόσο, θα αναχαιτίσει, θα εξασθενίσει και θα συντρίψει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους του, διασφαλίζοντας ότι αυτή θα αποδειχθεί «εντελώς μάταιη».

Ο Γκρίνκεβιτς, ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Ρωσίας.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι εντείνει μια εκστρατεία δολιοφθορών, παραβιάσεων με drones και κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τους. Η Ρωσία, από την πλευρά της, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Στην ομιλία του στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Γκρίνκεβιτς δεν κατονόμασε τη Ρωσία. Το μήνυμά του, όμως, είχε σαφή αποδέκτη τη Μόσχα. Το Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ του 2022 χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Συμμαχίας.

«Εάν κάποιος είναι αρκετά ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε», δήλωσε. «Θα σταματήσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Με λίγα λόγια, θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου θα αποδειχθεί εντελώς μάταιη».

Ο Γκρίνκεβιτς έστειλε σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι, εφόσον χρειαστεί, η απάντηση θα περιλαμβάνει μαζικά αντίποινα, με πλήγματα πολύ πέρα από τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή η οποία δέχεται επίθεση.

«Εάν ο αντίπαλος επιλέξει να συνεχίσει την επίθεση ή να ρίξει στη μάχη τις εφεδρείες του, θα συντρίψουμε το σύστημα διεξαγωγής πολέμου που χρησιμοποιεί εναντίον μας», είπε. «Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδια την επιτιθέμενη δύναμη, αλλά οτιδήποτε και τα πάντα την υποστηρίζουν, την εφοδιάζουν και την ελέγχουν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΕΥ ΖΗΝ

Αν το μέλι ανέπτυξε κόκκους ή στερεοποιήθηκε μέσα στο βαζάκι, σημαίνει ότι χάλασε;

17:26LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της - «Αυτό ήταν το συμβόλαιό της»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκλονιστικό σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «τέλεια καταιγίδα» φτώχειας

17:07LIFESTYLE

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας απέδειξε ότι το «royal style» δεν μιλά μόνο μία γλώσσα - Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

17:02ΥΓΕΙΑ

Αλλάζει ο εγκέφαλος των γυναικών όταν γίνονται μητέρες; - Τι έδειξε έρευνα

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο Πάπας θα εισαχθεί αύριο το πρωί στο νοσοκομείο Τζεμέλι

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πανόραμα: Διασωληνωμένη με εγκαύματα η γυναίκα που εντοπίστηκε αναίσθητη

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεφεύγει η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ: Για «ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό» μιλά η Χαριλάου Τρικούπη

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Διοικητής του ΝΑΤΟ σε Ρωσία: «Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν δεχτούμε επίθεση, θα πολεμήσουμε»

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

16:30ANNOUNCEMENTS

Το Ούζο Πλωμαρίου διακρίνεται για την digital επικοινωνία του στα DIME Awards 2026

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

16:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολή Καλών Τεχνών: Στον δρόμο για την απόκτηση φοιτητικών εστιών για πρώτη φορά

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέος ο γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: Η βόλτα του Μητσοτάκη με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του ΗΣΑΠ – «Βασική προτεραιότητα η αναβάθμιση των ΜΜΜ»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Φως» στα ακριβή αίτια θανάτου της 20χρονης θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η τροπική καταιγίδα Rachel σαρώνει την Καλιφόρνια: Τεράστια κύματα διέλυσαν σπίτια και υποδομές στο Long Beach - Δείτε συγκλονιστικά βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσπρωτία: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό - Ενδείξεις για διπλή αυτοκτονία

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακιστέος ο γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Πατέρας θεώρησε νεκρή την 15χρονη κόρη του και εκείνη ξύπνησε στο φέρετρο οκτώ ώρες αργότερα - Βίντεο

14:17ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγρια ζωή ανακάμπτει»: Επέστρεψε ο γαλαζόπτερος τόνος στα νερά της Βρετανίας έπειτα από περίπου 60 χρόνια

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικολόγος στο Χαλάνδρι: «Αυτό θα φέρει τον θάνατο», λέει ο πατέρας του - Γιατί νοίκιασε ιατρείο απέναντι από Γυμνάσιο

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που πύραυλος των Χούθι χτυπάει αεροδρόμιο στο Ριάντ

14:07ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο - Πότε λήγουν οι ενστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ