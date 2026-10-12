Διοικητής του ΝΑΤΟ σε Ρωσία: «Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά αν δεχτούμε επίθεση, θα πολεμήσουμε»

Snapshot Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, προειδοποίησε τη Ρωσία για την ικανότητα αντεπίθεσης της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστεί ενεργά τα μέλη του σε περίπτωση επίθεσης.

Ο Γκρίνκεβιτς τόνισε ότι η αμυντική φύση του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία.

Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός συμμάχου της Συμμαχίας θα καταστεί μάταιη και θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ προειδοποίησε απερίφραστα τη Ρωσία τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του θα κατέστρεφαν «οτιδήποτε και τα πάντα» εμπλέκονται σε μια επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν «αρκετά ανόητη» ώστε να επιτεθεί σε έδαφος της Συμμαχίας.

«Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει πόλεμο με κανέναν. Αλλά ας μην εκλάβει κανείς ότι το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία είναι αδυναμία. Αν κάποιος είναι αρκετά τρελός ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε. Με λίγα λόγια, θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ενός από τους συμμάχους μας θα είναι εντελώς μάταιη» δήλωσε ο Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Παρουσιάζοντας τη «θεωρία της νίκης» του σε διάσκεψη ασφαλείας στη Βαρσοβία, ο Αμερικανός πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Ωστόσο, θα αναχαιτίσει, θα εξασθενίσει και θα συντρίψει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε μέλους του, διασφαλίζοντας ότι αυτή θα αποδειχθεί «εντελώς μάταιη».

Ο Γκρίνκεβιτς, ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Ρωσίας.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι εντείνει μια εκστρατεία δολιοφθορών, παραβιάσεων με drones και κυβερνοεπιθέσεων εναντίον τους. Η Ρωσία, από την πλευρά της, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Στην ομιλία του στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Γκρίνκεβιτς δεν κατονόμασε τη Ρωσία. Το μήνυμά του, όμως, είχε σαφή αποδέκτη τη Μόσχα. Το Στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ του 2022 χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη σημαντικότερη απειλή για την ασφάλεια της Συμμαχίας.

«Εάν κάποιος είναι αρκετά ανόητος ώστε να μας επιτεθεί, θα πολεμήσουμε», δήλωσε. «Θα σταματήσουμε την επίθεση και θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Με λίγα λόγια, θα διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου θα αποδειχθεί εντελώς μάταιη».

Ο Γκρίνκεβιτς έστειλε σαφές μήνυμα στη Μόσχα ότι, εφόσον χρειαστεί, η απάντηση θα περιλαμβάνει μαζικά αντίποινα, με πλήγματα πολύ πέρα από τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή η οποία δέχεται επίθεση.

«Εάν ο αντίπαλος επιλέξει να συνεχίσει την επίθεση ή να ρίξει στη μάχη τις εφεδρείες του, θα συντρίψουμε το σύστημα διεξαγωγής πολέμου που χρησιμοποιεί εναντίον μας», είπε. «Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδια την επιτιθέμενη δύναμη, αλλά οτιδήποτε και τα πάντα την υποστηρίζουν, την εφοδιάζουν και την ελέγχουν».

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