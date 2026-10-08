Ιταλία: Από 13 ως 23 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ - Συμμετέχουν 17 χώρες

 Η Ατλαντική Συμμαχία ξεκινά προγραμματισμένα γυμνάσια ετοιμότητας από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου εν μέσω ρητορικής αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιταλία: Από 13 ως 23 Οκτωβρίου η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ - Συμμετέχουν 17 χώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ θα διεξαχθεί στην Ιταλία από 13 έως 23 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 17 κρατών.
  • Η άσκηση αποτελεί ρουτίνα εκπαίδευσης για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας και της ετοιμότητας των πληρωμάτων χωρίς πραγματικά πυρηνικά όπλα.
  • Η Συμμαχία διευκρινίζει ότι τα γυμνάσια δεν στρέφονται εναντίον κανενός κράτους παρά την ένταση με τη Ρωσία.
  • Η Ρωσία κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για προκλητικές κινήσεις στον θύλακα του Καλίνινγκραντ και απείλησε με χρήση όπλων, ενώ το ΝΑΤΟ καταγγέλλει την πυρηνική ρητορική της Μόσχας.
  • Το ΝΑΤΟ δεν έχει διαπιστώσει σημαντική αλλαγή στην επιχειρησιακή στάση της Ρωσίας και θα προχωρήσει με την άσκηση βάσει του αρχικού σχεδιασμού.
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Στην Ιταλία μεταφέρεται φέτος το επίκεντρο των αεροπορικών δυνάμεων της Συμμαχίας, καθώς από τις 13 έως τις 23 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη ετήσια πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ.

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί εκπαίδευση ρουτίνας που έχει σχεδιαστεί αρκετό καιρό πριν. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την έδρα του διεθνούς οργανισμού στις Βρυξέλλες, βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας και των επιπέδων ετοιμότητας των πληρωμάτων. Περίπου 17 κράτη μέλη θα λάβουν μέρος σε μια διαδικασία που θα παρουσιάσει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με όσα είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αεροσκάφη δεν πρόκειται να τοποθετηθούν πραγματικά πυρηνικά όπλα. Η Συμμαχία ξεκαθάρισε ότι τα γυμνάσια δεν στρέφονται εναντίον κανενός κράτους.

Την ίδια ώρα, η ένταση στις σχέσεις με τη Μόσχα παραμένει αισθητή. Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε πρόσφατα το ΝΑΤΟ για προκλητικές κινήσεις που στρέφονται κατά του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ, δηλώνοντας έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο οπλοστάσιό της. Η αντίδραση της Συμμαχίας ήταν άμεση, καταγγέλλοντας την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική που υιοθετεί η ρωσική ηγεσία.

Παρά τις σκληρές δηλώσεις, οι νατοϊκές υπηρεσίες δεν έχουν διαπιστώσει αλλαγή επιχειρησιακής στάσης εκ μέρους της Μόσχας. «Προφανώς παρακολουθούμε τη Ρωσία από πολύ κοντά. Δεν παρατηρήσαμε μεγάλες αλλαγές στη στάση της που θα μπορούσαν να μας ανησυχήσουν», δήλωσε η υπεύθυνη πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, Νάσιμα Μπάροους, επιβεβαιώνοντας ότι η πυρηνική άσκηση του ΝΑΤΟ θα εκτελεστεί κανονικά βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

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