Ιρανικό σχέδιο επίθεσης σε αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία - Προειδοποίησε το Ισραήλ

Snapshot Οι ισραηλινές αρχές προειδοποίησαν πριν από τρεις εβδομάδες ΗΠΑ και Γερμανία για πιθανές ιρανικές επιθέσεις στις βάσεις Ράμσταϊν και Σπανγκντάλεμ στη Γερμανία.

Οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες στοχεύουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχει ανησυχία για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος χρόνος ή στόχος.

Το Ράμσταϊν και το Σπανγκντάλεμ είναι στρατηγικής σημασίας βάσεις για τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη, Αφρική και παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες φαίνεται πως έχουν βάλει στο στόχαστρο κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο γερμανικό έδαφος. Το περιοδικό WirtschaftsWoche αποκάλυψε την Πέμπτη, επικαλούμενο δυτικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανές επιθέσεις που συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν. Οι εγκαταστάσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προσοχή είναι το Ράμσταϊν και το Σπανγκντάλεμ.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους Αμερικανούς και Γερμανούς εταίρους του ήδη πριν από τρεις εβδομάδες. Ο κίνδυνος εστιάζεται κυρίως σε εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τον εφοδιασμό και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, η εφημερίδα The New York Times επιβεβαίωσε το περασμένο Σάββατο πως το Βερολίνο δέχθηκε ενημέρωση από την ισραηλινή πλευρά για αυξημένο κίνδυνο, ειδικά για τα δύο συγκεκριμένα αεροδρόμια. Οι εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Κι όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ούτε συγκεκριμένος χρόνος ούτε ακριβής στόχος.

Στρατηγική σημασία των εγκαταστάσεων

Και οι δύο αυτές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιούνται εκτενώς από τις αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Το Ράμσταϊν λειτουργεί ως το κεντρικό στρατηγείο για τις Αμερικανικές Αεροπορικές Δυνάμεις σε Ευρώπη και Αφρική.

Εκεί εδρεύει επίσης η Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ, καθιστώντας την περιοχή βασικό κέντρο ελέγχου για τις δυτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

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