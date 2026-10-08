ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει νέα χτυπήματα στο Ιράν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Snapshot Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να εκπονήσει επιλογές για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, χωρίς να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Οι συζητήσεις για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει καθοριστεί η έκταση ή οι στόχοι.

Η εξέταση νέων επιθέσεων συνδέεται με την επιθυμία του Τραμπ να δείξει πρόοδο στο θέμα του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Υπάρχει πίεση για μείωση των τιμών των καυσίμων, που επηρεάζει άμεσα την αμερικανική οικονομία και τους ψηφοφόρους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα απόφαση για νέα στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Snapshot powered by AI

Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic.

Επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, το περιοδικό αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να παρουσιάσει συγκεκριμένες επιλογές για επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν έχει αποφασιστεί ούτε η έκταση μιας ενδεχόμενης επιχείρησης ούτε ποιοι στόχοι θα μπορούσαν να πληγούν. Ανοιχτό παραμένει και το βασικό ερώτημα, εάν δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει τελικά το πράσινο φως.

Στο φόντο οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης που μίλησαν στο The Atlantic συνδέουν τον σχεδιασμό και με την επιθυμία του Τραμπ να εμφανίσει πρόοδο στο μέτωπο του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η πίεση για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ένα ζήτημα με άμεσο αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία και στην καθημερινότητα των ψηφοφόρων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», τοποθετώντας χρονικά μια πιθανή εξέλιξη είτε λίγο πριν είτε αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, από την Ουάσιγκτον δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης.