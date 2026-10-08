Νέα κόντρα ΗΠΑ - Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Η CENTCOM απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό ιρανικό έλεγχο, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική και ενεργειακή κίνηση συνεχίζεται κανονικά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα κόντρα ΗΠΑ - Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Η CENTCOM απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση απορρίπτει ως ψευδείς τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και βρίσκονται υπό ιρανικό έλεγχο.
  • Η CENTCOM αναφέρει ότι η εμπορική και ενεργειακή διέλευση στα Στενά συνεχίζεται κανονικά με περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου να μεταφέρονται μέσω της περιοχής.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι δηλώνουν ότι ελέγχουν ξεκάθαρα τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν, μέσω συμβούλου των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζει ότι έχει τον έλεγχο των Στενών και προειδοποιεί για επικείμενο κλείσιμο «παράνομων» διαδρομών.
  • Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αυξάνεται, με αμφισβητήσεις για τον πραγματικό έλεγχο της περιοχής.
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Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξέσπασε γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετική εικόνα για την κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ απέρριψε τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι το στενό έχει κλείσει και βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς».

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM υποστήριξε ότι η διέλευση εμπορικών φορτίων και ενεργειακών προμηθειών συνεχίζεται, σημειώνοντας ότι περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρονται αυτή τη στιγμή μέσω της περιοχής.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι ελέγχουν ξεκάθαρα το στενό», ανέφερε χαρακτηριστικά η αμερικανική πλευρά.

Η θέση της Τεχεράνης

Η αμερικανική αντίδραση ήρθε μετά τις δηλώσεις του Μοχαμαντρεζά Ναγκντί, συμβούλου του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος επανέλαβε ότι το Ιράν θεωρεί πως έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ακόμη ότι διαδρομές τις οποίες η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «παράνομες» πρόκειται να κλείσουν σύντομα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ή με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό.

Η νέα αυτή ανταλλαγή δηλώσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν, τόσο λόγω της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή όσο και λόγω της σημασίας του για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου και ενεργειακών φορτίων.

Το τελευταίο διάστημα, η ένταση γύρω από τη θαλάσσια δίοδο έχει αυξηθεί, με τις δύο πλευρές να αμφισβητούν ανοιχτά η μία τους ισχυρισμούς της άλλης για το ποιος έχει τον πραγματικό έλεγχο της περιοχής.

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