Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να ετοιμαστεί για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Snapshot Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για νέες μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση για την επίθεση, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Οι πιθανές επιχειρήσεις θα περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικούς ενεργειακούς, πυρηνικούς στόχους και στρατιωτικές υποδομές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, ενώ οι μεσολαβητές του Κατάρ περιμένουν απάντηση του Ιράν σε αμερικανική αντιπρόταση.

Ο Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου είχαν πρόσφατα τηλεφωνικές συνομιλίες σχετικά με το Ιράν και τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, όπως μεταδίδει το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οδηγία δεν προέβλεπε συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επιθέσεων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει καμία τελική απόφαση σχετικά με το ζήτημα. Ωστόσο, πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και, ενδεχομένως, πριν από τις ισραηλινές εκλογές που θα διεξαχθούν μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σε περίπτωση που αρχίσουν ξανά οι μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες, οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ αναμένεται να περιλαμβάνουν μαζικούς βομβαρδισμούς ιρανικών στόχων ενέργειας και πυρηνικών, καθώς και στρατιωτικές υποδομές, σύμφωνα με πηγές.

Η επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, εν μέρει επειδή οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

«Το καθήκον του υπουργείου είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει στρατιωτικές επιλογές στον πρόεδρο», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου στο Axios.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση, καθώς ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και η ιρανική οικονομία καταρρέει. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί και τα πράγματα θα εξελιχθούν με έναν από τους δύο τρόπους: Τον εύκολο ή τον δύσκολο», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλα τα χαρτιά και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Την Τετάρτη, και το περιοδικό The Atlantic μετέδωσε ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Να σημειωθεί ότι, την Παρασκευή, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνεδρίασε στο Καμπ Ντέιβιντ για αρκετές ώρες, προκειμένου να συζητήσει τον πόλεμο και άλλα ζητήματα.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε σε μια πιθανή επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, δήλωσε ότι η συνεδρίαση επικεντρώθηκε στον «μακροπρόθεσμο» σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο, με τους μεσολαβητές του Κατάρ να εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση του Ιράν σε μια αντιπρόταση των ΗΠΑ, η οποία περιελάμβανε απαιτήσεις για παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα.

«Οι συζητήσεις σχετικά με την πιθανή επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν έχουν ενταθεί. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό πριν από τις εκλογές δεν είναι υψηλές, αλλά δεν το αποκλείουμε. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό αυξάνονται σημαντικά», δήλωσε ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη. Ήταν η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία τους μέσα σε λίγες ημέρες, ύστερα από εβδομάδες που δεν είχαν συνομιλήσει καθόλου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν για «τη μνήμη και τον σεβασμό προς τα θύματα που έχασαν την ζωή τους στις 7 Οκτωβρίου». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά την συνάντηση του Νετανιάχου με την ομάδα εθνικής ασφάλειάς του σχετικά με το Ιράν και την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρούμπιο.