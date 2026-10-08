Δείτε τη Φρεγάτα «Κουντουριώτης» να καταρρίπτει drones στη Μεσόγειο - Εντυπωσιακές εικόνες

Snapshot Η άσκηση Dynamic Guard 2026 διεξήχθη στη Μεσόγειο με τη συμμετοχή πλοίων από Ελλάδα, Ιταλία και Τουρκία, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση απειλών από drones, πυραύλους και αεροσκάφη.

Η φρεγάτα «Κουντουριώτης» χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και αντιαεροπορικά όπλα για να καταρρίψει drones κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην επιχειρησιακή λειτουργία υπό συνθήκες περιορισμένης ή διακοπτόμενης επικοινωνίας λόγω ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι απειλές από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV) αποτελούν νέο πεδίο ανησυχίας και εκπαίδευσης για τις ναυτικές δυνάμεις.

Η εμπειρία από την αντιπαράθεση στην Ουκρανία επιταχύνει την τεχνολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης drones και ηλεκτρομαγνητικών απειλών στο ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό drone προσεγγίζει τη φρεγάτα «Κουντουριώτης». Η πτήση του διακόπτεται από ηλεκτρονική παρεμβολή και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα. Σε άλλα στιγμιότυπα, ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού επανδρώνουν αντιαεροπορικά όπλα και εκτελούν βολές κατά εισερχόμενων drones. Οι εικόνες από την άσκηση Dynamic Guard 2026 αποτυπώνουν το αντικείμενο της εκπαίδευσης: την προστασία των συμμαχικών πλοίων απέναντι σε απειλές που εξελίσσονται διαρκώς.

Η πενθήμερη άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, υπό τη Μόνιμη Ναυτική Δύναμη του ΝΑΤΟ 2 — Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2). Με τη συμμετοχή πλοίων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, δοκιμάστηκαν δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών από drones, πυραύλους και αεροσκάφη, καθώς και η ικανότητα των μονάδων να επιχειρούν όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι επικοινωνίας υποβαθμίζονται ή διακόπτονται.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Από την άμυνα απέναντι σε μαχητικά στην αντιμετώπιση drones

Στο σενάριο της άσκησης, το ιταλικό πλοίο ITS Orione εμφανίζεται να αποπλέει από τον Τάραντα και να χρησιμοποιείται για την προετοιμασία και την απογείωση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται drones FPV, τα οποία οι χειριστές κατευθύνουν μέσω εικόνας από την κάμερα του ίδιου του αεροσκάφους.

Απέναντι σε αυτές τις απειλές, τα πληρώματα εκπαιδεύτηκαν τόσο στη χρήση ηλεκτρονικών παρεμβολών όσο και στην αντιμετώπισή τους με αντιαεροπορικά όπλα. Η ελληνική φρεγάτα «Κουντουριώτης» καταγράφεται σε διαδοχικά στιγμιότυπα προετοιμασίας του προσωπικού, επιτήρησης και εκτέλεσης βολών.

Ο αρχιπλοίαρχος Γεώργιος Κυπριώτης, διοικητής της SNMG2, στάθηκε στην προσαρμογή των υφιστάμενων δυνατοτήτων αεράμυνας στις νέες απειλές:

«Εκπαιδευόμαστε για να αμυνόμαστε απέναντι σε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Μάλιστα, κατά την πρώτη ημέρα της άσκησης αναδείξαμε την ικανότητα να προσαρμόζουμε τις δυνατότητες αεράμυνάς μας απέναντι σε αεριωθούμενα αεροσκάφη στην αντιμετώπιση drones», δήλωσε.

Εκπαίδευση για έναν διαφορετικό τρόπο πολέμου

Ο διοικητής της νατοϊκής δύναμης αναφέρθηκε και στις απειλές από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας — USV, τα οποία διαφέρουν από τα εναέρια drones που χρησιμοποιήθηκαν στα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα.

«Ο ανορθόδοξος τρόπος διεξαγωγής του πολέμου έχει αλλάξει. Πλέον, με ένα μικρό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας μπορείς να καταφέρεις ένα σημαντικό πλήγμα στον αντίπαλό σου. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε», ανέφερε ο κ. Κυπριώτης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην απόδοση της δύναμης.

Η άσκηση επικεντρώθηκε, παράλληλα, στις προκλήσεις του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με ζητούμενο τα πλοία και τα πληρώματά τους να διατηρούν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα ακόμη και όταν οι επικοινωνίες δεν λειτουργούν κανονικά.

Η τεχνολογική εξέλιξη και η εμπειρία της Ουκρανίας

Ο Gerald Poppinga, από τον τομέα Κοινών Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCIA), επισήμανε ότι η αντιπαράθεση στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, όπως εξήγησε, όσο εξελίσσονται οι μέθοδοι εξουδετέρωσης των συστημάτων, τόσο βελτιώνονται και τα ίδια τα συστήματα, επιχειρώντας να περιορίσουν τις ευπάθειές τους.

«Είναι κάτι που απαιτεί διαρκή προσοχή και πρέπει να συμβαδίζουμε με τον τρόπο που εξελίσσεται η τεχνολογία», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία «ένα είδος επιταχυντή της τεχνολογίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η NCIA ασχολείται με τα drones από το 2020 και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από τη διοργάνωση ασκήσεων. Όπως υπογράμμισε, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη βασίζονται ολοένα περισσότερο στο λογισμικό και στη χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος — πεδία στα οποία η υπηρεσία μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη επιχειρήσεων αντιμετώπισης drones σε ολόκληρη τη Συμμαχία.

Η Dynamic Guard 2026 έφερε αυτές τις δυνατότητες στο πεδίο της ναυτικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας ηλεκτρονικά αντίμετρα, αντιαεροπορικές βολές και συνεργασία μεταξύ συμμαχικών μονάδων στη Μεσόγειο.

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