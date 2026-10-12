Θύελλα αντιδράσεων Αμερικανών γερουσιαστών για την συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ

Σύμφωνα με τους έξι γερουσιαστές, η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαβουλεύθηκε με το Κογκρέσο, ούτε υπέβαλε τις προβλεπόμενες εξηγήσεις για την αλλαγή πολιτικής, όπως απαιτείται από το νόμο

Ειρήνη Κοστιούκ

Θύελλα αντιδράσεων Αμερικανών γερουσιαστών για την συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έξι δικομματικοί Αμερικανοί γερουσιαστές ζήτησαν από τον Τραμπ να αποσύρει άμεσα τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, καταγγέλλοντας έλλειψη διαβούλευσης με το Κογκρέσο και παραβίαση νομοθεσίας.
  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σημαντικές ποσότητες ντίζελ στις ΗΠΑ για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, παρά την αντίθεση του Κογκρέσου.
  • Η νομοθεσία του 2022 απαγορεύει εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έως ότου η Ρωσία τερματίσει την επιθετικότητα στην Ουκρανία, κάτι που η συμφωνία του Τραμπ παρακάμπτει.
  • Ορισμένοι γερουσιαστές θεωρούν τη συμφωνία παράνομη και επικρίνουν την οικονομική ενίσχυση που παρέχει στη Ρωσία εν μέσω του πολέμου.
  • Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία θα έχει περιορισμένη επίδραση στην ενεργειακή κρίση και μπορεί να ωφελήσει περισσότερο τη Ρωσία και το Ιράν παρά τις ΗΠΑ.
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Μια δικομματική ομάδα έξι γερουσιαστών ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να «υποχωρήσει αμέσως» από την συμφωνία για το ντίζελ με τη Ρωσία, η οποία γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας των ΗΠΑ να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε έκπληξη στους νομοθέτες όταν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε μια συμφωνία για το ντίζελ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Στη συνέχεια, η Ρωσία θα προμηθεύσει επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά», ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να παραδοθούν άλλοι 3 εκατομμύρια τόνοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, έξι γερουσιαστές, τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και δύο Δημοκρατικοί, διαμαρτυρήθηκαν για τη συμφωνία. Σύμφωνα με τους ίδιους, η κυβέρνηση Τραμπ δεν διαβουλεύθηκε με το Κογκρέσο, ούτε υπέβαλε τις προβλεπόμενες εξηγήσεις για την αλλαγή πολιτικής, όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι Ρεπουμπλικανοί που εξέδωσαν την ανακοίνωση είναι οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα, Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα και Τζον Κέρτις από τη Γιούτα. Οι Δημοκρατικοί είναι οι γερουσιαστές Τζιν Σέιν από το Νιου Χάμσαϊρ και Ρίτσαρντ Μπλουμενθάλ από το Κονέκτικατ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν μια οικονομική σανίδα σωτηρίας, όσο η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξη του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποστηριχθεί ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου είναι παράνομη.

«Ήμασταν απολύτως σαφείς ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος. Η Ρωσία είναι αυτή που μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, με το να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει», δήλωσε ο ίδιος.

Η νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2022

Η ανακοίνωση του Τραμπ για την συμφωνία ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου το Κογκρέσο ψήφισε νομοθεσία που τον υποχρέωνε να επιβάλει σημαντικούς δασμούς στους κορυφαίους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, με εξαίρεση τις χώρες που εισάγουν λιγότερο από το 15% των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας και έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για τη μείωση αυτών των εισαγωγών.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία του Κογκρέσου έχει ως στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Ρωσία από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οποία χρησιμοποιεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι γερουσιαστές σημείωσαν, επίσης, ότι το Κογκρέσο ψήφισε μια νομοθεσία το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία είχε ως στόχο να εμποδίσει τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας μέσω των αμερικανικών αγορών ενέργειας.

«Το Κογκρέσο ήταν σαφές: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να εισάγουν πετρέλαιο από τη Ρωσία μέχρι αυτή να τερματίσει την επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας και να σταματήσει να απειλεί τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», τόνισαν οι γερουσιαστές στην ανακοίνωσή τους. «Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον εν λόγω νόμο».

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μπαράσο από το Ουαϊόμινγκ, υποστήριξε την απόφαση του Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους της ενέργειας. «Ο πρόεδρος πρέπει να λάβει δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο Μπαράσο στην εκπομπή Face the Nation του CBS.

Ωστόσο, ενθάρρυνε παράλληλα τον Τραμπ να επιβάλει τον νόμο περί κυρώσεων που ψήφισε το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα. «Αυτό αποτελεί απλώς ένα ακόμη μέσο πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος εναντίον του Πούτιν, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε ο Μπαράσο.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία πιθανότατα θα έχει ελάχιστη επίδραση στην ανακούφιση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αρνηθούν εντελώς να αγοράσουν από τη Ρωσία

Ο Ρίτσαρντ Νέφιου, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, σημείωσε ότι η συνολική ποσότητα ντίζελ που θα στείλει η Ρωσία είναι σαφώς μικρότερη από αυτή που καταναλώνουν οι ΗΠΑ σε μία μέρα. Ο ίδιος υποστήριξε, επίσης, ότι το Ιράν και η Ρωσία ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από την συμφωνία, παρά οι ΗΠΑ.

«Οι Ιρανοί είναι πιθανώς πολύ ενθουσιασμένοι με την συμφωνία, διότι αυτή δείχνει ότι εξακολουθεί να ασκείται μεγάλη πίεση στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, και οι Ρώσοι είναι ενθουσιασμένοι, διότι αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στο καθεστώς των κυρώσεων», είπε.

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