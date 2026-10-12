Μπόρις Τζόνσον: Ο Τραμπ υποχρεώνει τους Αμερικανούς να χρηματοδοτήσουν τη σφαγή του Πούτιν

Snapshot Ο Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με τη Ρωσία που επιτρέπει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτεί τη στρατιωτική δράση του Πούτιν.

Ο Τζόνσον χαρακτήρισε τη συμφωνία "αηδιαστική" και "σκανδαλώδη" και ζήτησε από το Βασιλικό Ναυτικό να μπλοκάρει τα ρωσικά πλοία πετρελαίου στη Μάγχη.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Δύση δείχνει διπλά μέτρα και σταθμά, επιτρέποντας στον Πούτιν να καταστρέφει υποδομές και να σκοτώνει αμάχους στην Ουκρανία χωρίς να αφήνεται στους Ουκρανούς να αντιδράσουν.

Τόνισε ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία είναι απαραίτητη και πως η πιο αποτελεσματική λύση για τη μείωση των τιμών των καυσίμων είναι η πίεση προς τον Πούτιν να αλλάξει στάση.

Ο Τζόνσον υπογράμμισε ότι η προσπάθεια κατευνασμού του Πούτιν είναι ανούσια και δεν θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων. Snapshot powered by AI

Σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για το ντίζελ χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε το Βασιλικό Ναυτικό να μπλοκάρει τα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο.

Ο Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «αηδιαστική» και «σκανδαλώδη» τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να πέσουν στην αγορά εκατομμύρια τόνοι ντίζελ και να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος κάποτε ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υποχρεώνει «τους Αμερικανούς οδηγούς να χρηματοδοτούν τη σφαγή του Βλαντιμίρ Πούτιν» προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στα βενζινάδικα των ΗΠΑ.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 9ης Φεβρουαρίου 2018, το HMS Queen Elizabeth, βάρους 65.000 τόνων, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που έχει κατασκευαστεί ποτέ για το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου, φτάνει στο Γιβραλτάρ. AP

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Daily Mail, ο Τζόνσον δήλωσε: «Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι εξωφρενικά. Γιατί να επιτρέπεται στον Πούτιν να καταστρέφει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας καθώς και να δολοφονεί αμέτρητους αμάχους ενώ απαγορεύεται στους Ουκρανούς να αντιδράσουν;».

Και συνέχισε: «Αμφιβάλλω αν ο Πούτιν διαθέτει το ντίζελ για να το στείλει στις ΗΠΑ, αλλά αν προσπαθήσει να περάσει από τη Μάγχη, ελπίζω να μπλοκαριστούν από το Βασιλικό Ναυτικό».

«Οι Ουκρανοί προσπαθούν γενναία να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους από τις απειλές βομβαρδισμών. Θα έπρεπε να τους βοηθάμε και ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει αυτή η κατάσταση και να μειωθεί η τιμή των καυσίμων είναι να κάνουμε τον Πούτιν να λογικευτεί», υπογράμμισε ο Τζόνσον.

«Είναι γελοίο να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τον Πούτιν και αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου την τιμή των καυσίμων», τόνισε.

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