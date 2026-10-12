ΗΠΑ: Απειλούν να μπλοκάρουν τις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία

Snapshot Η Ουάσινγκτον απείλησε να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών και τις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία αν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Η απειλή αφορά και τις αγορές όπλων από ευρωπαϊκές χώρες που προορίζονται για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών θα μειώσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί ενάντια σε ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η αναστολή των πωλήσεων όπλων μέσω του μηχανισμού PURL θα επηρεάσει αρνητικά την παροχή πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έχει εκφράσει δημόσια την έλλειψη πυραύλων Patriot και έχει ζητήσει την αποστολή τους λόγω των συνεχών ρωσικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα ότι θα πάψει να μοιράζεται πληροφορίες με τις ουκρανικές δυνάμεις και θα αναστείλει τις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων, έστειλε η Ουάσινγκτον στο Κίεβο, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποίησε την Ουκρανία και τους συμμάχους της στην Ευρώπη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τις αγορές όπλων που κάνουν ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να εξοπλίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, εάν το Κίεβο δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, είπαν στο CNN δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι προειδοποιήσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο διαβιβάστηκαν το Σαββατοκύριακο σε αξιωματούχους στην Ουκρανία και την Ευρώπη. Το CNN υποστηρίζει ότι υπήρξαν και σχετικές επικοινωνίες από τον αμερικανικό στρατό προς τους διοικητές των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στην έδρα του ΟΗΕ. AP

Μία πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε στο αμερικανικό δίκτυο ότι οι ΗΠΑ απείλησαν να σταματήσουν και την ανταλλαγή πληροφοριών.Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εξήγησε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και οι αγορές όπλων είναι «ζωτικής σημασίας» για την Ουκρανία. Μάλιστα περιέγραψε την αμερικανική απειλή ως μία «στενάχωρη ημέρα» για το Κίεβο και τους συμμάχους του.

Εάν τεθεί σε εφαρμογή, η αναστολή της ανταλλαγής πληροφοριών αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στους βαλλιστικούς πυραύλους της Ρωσίας. Συγκεκριμένα παρέχουν στις ουκρανικές δυνάμεις τις τοποθεσίες των εκτοξευτών πυραύλων και στοιχεία σχετικά με τον προορισμό και το χρόνο των επιθέσεων.

Επιπλέον εάν υπάρξει «πάγωμα» στις πωλήσεις όπλων στην Ουκρανία, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του μηχανισμού «Prioritized Ukraine Requirements List» (PURL), αυτό θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στις αποστολές πυραύλων αναχαίτισης Patriot στους Ουκρανούς.

Ήδη εδώ και εβδομάδες ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει δημόσια ότι το οπλοστάσιο των Ουκρανών έχει έλλειψη σε πυραύλους Patriot και έχει κάνει έκκληση για την αποστολή τους, την ώρα που η Ρωσία «σφυροκοπά» καθημερινά τα ουκρανικά εδάφη με πυραύλους και drones.

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