Καναδάς: Ο Κάρνεϊ στηρίζει την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας-Ουκρανίας – Πού διαφωνεί

Ο Καναδός πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τη στήριξή του σε μια συμφωνία που θα σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Γιάννης Φιλιππάκος

Καναδάς: Ο Κάρνεϊ στηρίζει την «ενεργειακή εκεχειρία» Ρωσίας-Ουκρανίας – Πού διαφωνεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε σθεναρή υποστήριξη σε «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την προστασία ενεργειακών υποδομών.
  • Κάλεσε τη Μόσχα να σεβαστεί αυτή τη συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Καναδάς θα αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου και ντίζελ προς τις ΗΠΑ.
  • Ο Κάρνεϊ διαφώνησε με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας για το ρωσικό ντίζελ, θεωρώντας ότι ενισχύει οικονομικά τη Ρωσία και υπονομεύει τις προσπάθειες ειρήνης στην Ουκρανία.
  • Η καναδική κυβέρνηση διαχωρίζει τη στήριξή της στην ενεργειακή εκεχειρία από οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας.
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Υπέρ μιας «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τάχθηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Κυριακή με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού, ο Κάρνεϊ εξέφρασε τη «σθεναρή υποστήριξη» της Οτάβας σε μια τέτοια συμφωνία και κάλεσε τη Μόσχα να τη σεβαστεί.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο Καναδάς θα συνεχίσει να αυξάνει τις εξαγωγές πετρελαίου και ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών.

Η ένσταση για το ρωσικό ντίζελ

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ωστόσο, ο Κάρνεϊ είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Καναδός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συμφωνία «αντιβαίνει πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης» στην Ουκρανία, καθώς εκτιμά ότι θα προσφέρει στη Ρωσία πρόσθετα έσοδα.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στη Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας», ανέφερε.

Η Οτάβα επιχειρεί έτσι να διαχωρίσει τη στήριξή της σε μια συμφωνία για τον περιορισμό των επιθέσεων στον ενεργειακό τομέα από οποιαδήποτε οικονομική διευθέτηση που, κατά την καναδική κυβέρνηση, θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Μόσχας.

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