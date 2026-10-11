Snapshot Η Ρωσία δήλωσε άγνοια για την ενεργειακή εκεχειρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιγκόρ Ανάνσκιχ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας για την Ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες για περιορισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Κιέβου.

Ο Ανάνσκιχ σχολίασε ότι ο Τραμπ συχνά κάνει δηλώσεις με στόχο τη διατήρηση χαμηλών τιμών ενέργειας. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την ενεργειακή εκεχειρία που έχει με την Ουκρανία, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ .

Την πληροφορία ανακοίνωσε ο Ιγκόρ Ανάνσκιχ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Ενέργεια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Κιέβου.

«Ο Τραμπ κάνει συχνά δηλώσεις για να κρατήσει τις τιμές χαμηλές», είπε ο Ανάνσκιχ.

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