Η Ρωσία λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την ενεργειακή εκεχειρία με την Ουκρανία
«Ο Τραμπ κάνει συχνά δηλώσεις για να κρατήσει τις τιμές χαμηλές», είπε ο Ανάνσκιχ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Ρωσία δήλωσε άγνοια για την ενεργειακή εκεχειρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
- Ο Ιγκόρ Ανάνσκιχ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας για την Ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες για περιορισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Κιέβου.
- Ο Ανάνσκιχ σχολίασε ότι ο Τραμπ συχνά κάνει δηλώσεις με στόχο τη διατήρηση χαμηλών τιμών ενέργειας.
Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την ενεργειακή εκεχειρία που έχει με την Ουκρανία, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ .
Την πληροφορία ανακοίνωσε ο Ιγκόρ Ανάνσκιχ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Ενέργεια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Κιέβου.
«Ο Τραμπ κάνει συχνά δηλώσεις για να κρατήσει τις τιμές χαμηλές», είπε ο Ανάνσκιχ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μπέρναμ: Η Ρωσία είχε ανάμειξη στο δημοψήφισμα για το Brexit
21:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης - Βόλος 3-2: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά δεν... κάηκε
20:00 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πού έριξε σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο βροχής
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ