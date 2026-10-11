Καταγγελία Ζελένσκι: Η Ρωσία παραβίασε την ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία έπληξε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Χάρκοβο μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την ενεργειακή εκεχειρία και χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Τραμπ ως είδηση για τον ίδιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία, η Ουκρανία θα την αποδεχθεί. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας».

«Οι Ρώσοι χτύπησαν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Χάρκοβο. Και όλα αυτά έγιναν αφού ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την δήλωσή του περί ενεργειακής εκεχειρίας», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Facebook έπειτα από επικοινωνία του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ενεργειακή εκεχειρία». Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, ανέφερε ότι η ενεργειακή εκεχειρία έχει άμεση ισχύ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ‌δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά κάλεσε τα δύο μέρη να μην την παραβιάσουν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας απάντησε ότι δεν γνώριζε για τη ενεργειακή εκεχειρία. «Ήταν είδηση για μένα», είπε ο Ζελένσκι. Και πρόσθεσε: «Αν όμως οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας, η Ουκρανία θα συμφωνήσει».