Ζελένσκι: Η Ρωσία αγνόησε την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία

Snapshot Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές παρά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία.

Η Ουκρανία απέφυγε να επιτεθεί σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, αλλά η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι οι διεθνείς εταίροι δεν προειδοποίησαν εγκαίρως για ρωσική βαλλιστική επίθεση στο Κίεβο που προκάλεσε νεκρούς και τραυματίες.

Ζήτησε διεθνή πίεση για αποκλιμάκωση και συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία από ΗΠΑ, Ευρώπη και άλλους εταίρους.

Κατήγγειλε ότι η υποστήριξη προς τη Ρωσία και οι καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι επιτέθηκε σε υποδομές ενέργειας παρά την εντολή Τραμπ για ενεργειακή εκεχειρία.

Δήλωσε επίσης σε μακροσκελή ανάρτηση που έκανε σήμερα στο Telegram, ότι το Κίεβο πραγματοποίησε διήμερη παύση χτυπημάτων σε διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, κατηγόρησε παράλληλα τους διεθνείς εταίρους ότι δεν προειδοποίησαν εγκαίρως για μία συγκεκριμένη επίθεση κατά του Κιέβου με πέντε βαλλιστικούς πυραύλους που χτύπησαν πολιτικές υποδομές και είχαν ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και 41 τραυματίες.

«Καμία προειδοποίηση από τους συμμάχους»

«Υπήρξε επίσης μια ιδιαίτερα δειλή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο…Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από τους εταίρους μας σχετικά με αυτή την επίθεση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. Δεν διευκρίνισε σε ποιους ξένους εταίρους αναφερόταν, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, εξήγησε στο Φόρουμ Ασφάλειας της Βαρσοβίας τη Δευτέρα, ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά. Επιπλέον, εξήγησε ότι η προειδοποίηση για την αεροπορική επιδρομή καθυστέρησε λόγω του συγκεκριμένου τύπου οπλισμού που χρησιμοποίησε η Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, η Financial Times (FT) είχε αναφερθεί προηγουμένως, επικαλούμενη πηγές, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν απειλήσει να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν το Κίεβο συνέχιζε να επιτίθεται σε διυλιστήρια πετρελαίου εντός της Ρωσίας.

Η Ρωσία αγνόησε την έκκληση Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί στην Ουκρανία με περισσότερα από 100 όπλα από το βράδυ της Δευτέρας, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ, πυρομαχικά τύπου «loitering» και βαλλιστικούς πυραύλους.

Στο Χάρκοβο, ρωσική επίθεση κατέστρεψε μια πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερα άτομα.

Κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι αγνόησε την έκκληση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ανέφερε ότι η Ουκρανία απέφυγε να επιτεθεί σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και ενεργειακή υποδομή για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να επιτίθενται σε ουκρανικές ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για αμοιβαία μέτρα αποκλιμάκωσης, και απαιτείται αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί αυτή η αποκλιμάκωση», έγραψε.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η διεθνής πίεση είναι απαραίτητη για να οδηγήσει τον πόλεμο προς το τέλος του, προειδοποιώντας ότι η υποστήριξη προς τη Ρωσία, οι καθυστερήσεις στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και τα εμπόδια στην άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Ζήτησε τη συνέχιση της υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους.

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